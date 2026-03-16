מאייר ופרדו יפגשו את קווינס למפגש כחול-לבן

מרץ המשוגע יוצא לדרך: הגארד יתמודד נגד ישראלי אחר, יואב ברמן, כבר בפתיחה. גם איתן בורג ונועם דוברת ייקחו חלק בטורניר החשוב. כל מה שצריך לדעת

עומר מאייר (IMAGO)
עומר מאייר (IMAGO)

חובבי הכדורסל בארה"ב ובעולם כולו כבר יודעים: ברגע שהלוח מפורסם, הכל יכול לקרות. "מרץ המשוגע" של שנת 2026 רשמית כאן, ועבור הקהל הישראלי, הטורניר הנוכחי הוא הרבה יותר מסתם חגיגת ספורט אמריקאית. עם נציגות שיא בתוכניות המובילות, אנחנו נערכים לחודש שבו כל סל יכול לשנות קריירה.

הסיפור המרכזי מבחינתנו בישראל הוא ללא ספק הופעת הבכורה של עומר מאייר. הגארד הישראלי, שהגיע למכללת פרדו עם ציפיות אדירות אחרי השנים במכבי תל אביב, הפך מהר מאוד לחלק בלתי נפרד מהרוטציה של הבוילרמייקרס. פרדו מגיעה כמדורגת בכירה (2), ובסיבוב הראשון היא תפגוש את מכללת קווינס. מה שהופך את המפגש הזה למרתק הוא העובדה שבסגל של קווינס משחק ישראלי נוסף, יואב ברמן מה שמבטיח לנו מפגש כחול-לבן ישיר כבר על הפתיחה.

בצד השני של הבראקט יהיו איתן בורג וטנסי. הגארד, שגדל בראשון לציון, הפך השנה לנכס מעניין עבור המאמן ריק בארנס, בעיקר בזכות ההגנה הבלתי מתפשרת והיכולת לקלוע שלשות בקלאץ'. טנסי סיימו עונה סדירה מצוינת ויפגשו בסיבוב הראשון את אוניברסיטת אילינוי, במפגש שמבטיח המון פיזיות מתחת לסלים. 

איתן בורג (IMAGO)איתן בורג (IMAGO)

גם נועם דוברת ומיאמי בפנים. אחרי הופעה מכובדת בטורניר ה-ACC, ההוריקנס קיבלו את הכרטיס והם יפגשו בסיבוב הראשון את מכללת אריזונה סטייט.

הצד של שארפ

אי אפשר לדבר על הנציגים שלנו בטורניר בלי להזכיר את עמנואל שארפ ואוניברסיטת יוסטון. שארפ, שהפך לאחד הקלעים המפחידים ביותר ב-NCAA, מגיע למרץ המשוגע עם מטרה אחת ברורה: תיקון. בשנה שעברה שארפ ויוסטון רשמו מסע הירואי שהסתיים רק בגמר הגדול, שם חוו הפסד כואב שמנע מהם את התואר הנכסף. עבור שארפ, שהיה בורג מרכזי באותה ריצה, הטורניר הנוכחי הוא הזדמנות לסגור מעגל. יוסטון מדורגת שוב בצמרת ושארפ, עם הדינמיות והווינריות שלו, נחוש להוכיח שהפעם שום דבר לא יעצור אותו בדרך לטבעת האליפות. הם יפגשו את מכללת איידהו.

