"מסי הנפגע העיקרי מביטול משחק הפינאליסימה"

ביטול משחק הפינאליסימה בין ארגנטינה לספרד יצר סערה גדולה בעולם הכדורגל, אך מי שנחשב לנפגע המרכזי מההחלטה הוא ליאו מסי. לפי דיווחים שונים, הקפטן של אלופת העולם היה מאוכזב מאוד מהביטול, שכן ראה במשחק הזדמנות משמעותית להתכונן למונדיאל הקרוב ולהתמודד מול אחת הנבחרות החזקות בעולם.

הפינאליסימה הייתה אמורה להפגיש בין אלופת אירופה ספרד לבין אלופת הקופה אמריקה ארגנטינה, תחילה ב-27 במרץ בדוחא שבקטאר. אולם בעקבות המתיחות הביטחונית באזור המזרח התיכון והמצב האזורי המתוח, התוכנית השתבשה ולבסוף אופ"א הודיעה רשמית על ביטול המשחק לאחר שלא נמצא פתרון מוסכם לקיום ההתמודדות.

מסי רצה מאוד לשחק

על פי דיווחים שונים, מסי היה אחד השחקנים שציפו במיוחד למפגש הזה. הכוכב הארגנטינאי ראה במשחק סוג של "גמר אמיתי" והזדמנות חיונית להתמודד מול נבחרת מהטופ העולמי רגע לפני גביע העולם. בנוסף, הוא קיווה להוסיף עוד תואר לארון העשיר שלו.

למסי כבר יש 48 תארים רשמיים בקריירה. 35 מהם השיג במדי ברצלונה, 3 עם פאריס סן ז'רמן ו-4 נוספים עם אינטר מיאמי. עם נבחרת ארגנטינה הוא זכה ב-6 תארים, ביניהם מונדיאל 2022, שתי זכיות בקופה אמריקה, הפינאליסימה הקודמת מול איטליה, גביע העולם עד גיל 20 והזהב האולימפי ב-2008. משחק נוסף על תואר רשמי מול ספרד היה יכול להוסיף עוד הישג לרשימה המרשימה שלו.

לצד הרצון לזכות בתואר נוסף, המשחק היה אמור גם לספק מפגש סמלי בין מסי לבין לאמין ימאל, הכוכב הצעיר של ספרד וברצלונה. מדובר בעימות מסקרן בין מי שנחשב לגדול שחקני המועדון בכל הזמנים לבין מי שמוביל כיום את הדור החדש של הנבחרת הספרדית.

בתקשורת נטען תחילה כי המאמן ליונל סקאלוני סירב לקיים את המשחק וכי גם מסי התנגד לתוכניות החירום שהציעה אופ"א. לפי אותן טענות, הצוות המקצועי חשש מהפרעה להכנות למונדיאל, במיוחד לאור הזיכרון מהתבוסה 6:1 לספרד לפני מונדיאל 2014, שלדעתם פגעה בהכנות של הנבחרת באותה תקופה.

עם זאת, הדיווחים האחרונים מצביעים על כך שהטענות הללו אינן נכונות. מסי דווקא רצה שהמשחק יתקיים ואף קיווה להניף תואר נוסף עם ארגנטינה. גם בהתאחדות הארגנטינאית הבהירו כי לא התנגדו לקיום המשחק, אלא ביקשו שהוא ייערך במגרש ניטרלי.

במקביל, בתקשורת הספרדית נטען כי הסיבה המרכזית לכך שארגנטינה הסכימה מלכתחילה למשחק הייתה ההיבט הכלכלי, בעיקר הכספים הגדולים שהיו אמורים להגיע מהמפרץ. כאשר האפשרות לשחק בקטאר ירדה מהפרק בעקבות המלחמה באזור, גם העניין הכלכלי פחת משמעותית, דבר שהקשה על מציאת פתרון לקיום ההתמודדות. כך או כך, עבור מסי והאוהדים ברחבי העולם, ביטול הפינאליסימה נותר פספוס גדול.