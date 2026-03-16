יום שני, 16.03.2026 שעה 08:35
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

רפאלוב יקבע מי יאמן את הנוער של מכבי חיפה

אחרי ששחר קבע כי בכר ימשיך בקבוצה הבוגרת, המנהל המקצועי יחליט מי יאמן במקומו של מרדכי, שיחליף פביאן כמנהל המקצועי של מחלקת הנוער. מלכה מועמד

|
ליאור רפאלוב (עמרי שטיין)
אחרי שנשיא מכבי חיפה, יעקב שחר, קבע שברק בכר ימשיך בעונה הבאה כמאמן הקבוצה והודעה על כך אמורה להימסר בתקופה הקרובה, יהיה זה המנהל המקצועי, ליאור רפאלוב, שיקבע את זהות המאמן הבא של קבוצת הנוער, שיחליף את איתי מרדכי, שצפוי לקבל את המינוי לתפקיד המנהל המקצועי של מחלקת הנוער במקומו של עופר פביאן.

אחרי 4 שנים בתפקיד, בשורות הירוקים הוחלט לרענן את תפקיד המנהל המקצועי של מחלקת הנוער ובאופן טבעי ביותר מי שאמור להתמנות הוא איתי מרדכי, שעשה כברת דרך מוצלחת מאוד עם קבוצת הנוער, כאשר עוזרו, צדוק מלכה, הופך לאחד המועמדים לרשת את מקומו של מרדכי כמאמן קבוצת הנוער.

רפאלוב בעונה האחרונה עוקב מקרוב אחרי התפתחות שחקני הנוער, שחלקם אף עלו והשתלבו בקבוצה הבוגרת תחת הדרכת המאמן, ברק בכר, ששילב חלק מהם בלא מעט משחקים השנה והם יהפכו מן הסתם לפקטור גם בעונה הבאה.

איתי מרדכי (לילך וויס-רוזנברג)

במכבי חיפה רואים חשיבות גדולה בהמשך הדרך של ייצור שחקנים מקבוצת הנוער, אבל במקביל יודעים היטב שהם יצטרכו לצרף לפחות שלושה שחקנים שוברי שוויון על מנת להעמיד קבוצה שתוכל להתמודד בעונה הבאה על תואר האליפות.

הארכת חוזיהם של עבדולאי סק ושון גולדברג עוד לא נסגרה, וכבר בחיפה סימנו כמה תפקידים לחיזוק כמו שחקן קישור בדמותו של מוחמד אבו פאני, שיזכה בהמשך לפניה מחודשת, קשר התקפי ‘10’, עמדה שמאז עזיבתם בזה אחר זה של צ'ירון שרי ודיא סבע יצרה בור וחלל גדול וחלוץ מטרה במקומו של טריבנטה סטיוארט, שכפי שפורסם ב-ONE, לא צפוי להמשיך ועשוי להימכר לקבוצה אחרת מעבר לים.

בד בבד, במכבי חיפה מחכים לחידוש ומועד חזרת משחקי הליגה על מנת לשוב ולנסות להגיע לאחד מהמקומות 3-4 כדי להשיג את הכרטיס לאירופה וזאת ללא תלות במשחקי הגביע. לשם כך, לברק בכר יש סגל כמעט מלא אחרי חזרתם לאימונים מלאים של לא מעט שחקנים שיכולים להשתלב דוגמת עלי מוחמד, איתן אזולאי וקני סייף.

כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */