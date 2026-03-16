רפאלוב יקבע מי יאמן את הנוער של מכבי חיפה

אחרי שנשיא מכבי חיפה, יעקב שחר, קבע שברק בכר ימשיך בעונה הבאה כמאמן הקבוצה והודעה על כך אמורה להימסר בתקופה הקרובה, יהיה זה המנהל המקצועי, ליאור רפאלוב, שיקבע את זהות המאמן הבא של קבוצת הנוער, שיחליף את איתי מרדכי, שצפוי לקבל את המינוי לתפקיד המנהל המקצועי של מחלקת הנוער במקומו של עופר פביאן.

אחרי 4 שנים בתפקיד, בשורות הירוקים הוחלט לרענן את תפקיד המנהל המקצועי של מחלקת הנוער ובאופן טבעי ביותר מי שאמור להתמנות הוא איתי מרדכי, שעשה כברת דרך מוצלחת מאוד עם קבוצת הנוער, כאשר עוזרו, צדוק מלכה, הופך לאחד המועמדים לרשת את מקומו של מרדכי כמאמן קבוצת הנוער.

רפאלוב בעונה האחרונה עוקב מקרוב אחרי התפתחות שחקני הנוער, שחלקם אף עלו והשתלבו בקבוצה הבוגרת תחת הדרכת המאמן, ברק בכר, ששילב חלק מהם בלא מעט משחקים השנה והם יהפכו מן הסתם לפקטור גם בעונה הבאה.

איתי מרדכי (לילך וויס-רוזנברג)

במכבי חיפה רואים חשיבות גדולה בהמשך הדרך של ייצור שחקנים מקבוצת הנוער, אבל במקביל יודעים היטב שהם יצטרכו לצרף לפחות שלושה שחקנים שוברי שוויון על מנת להעמיד קבוצה שתוכל להתמודד בעונה הבאה על תואר האליפות.

הארכת חוזיהם של עבדולאי סק ושון גולדברג עוד לא נסגרה, וכבר בחיפה סימנו כמה תפקידים לחיזוק כמו שחקן קישור בדמותו של מוחמד אבו פאני, שיזכה בהמשך לפניה מחודשת, קשר התקפי ‘10’, עמדה שמאז עזיבתם בזה אחר זה של צ'ירון שרי ודיא סבע יצרה בור וחלל גדול וחלוץ מטרה במקומו של טריבנטה סטיוארט, שכפי שפורסם ב-ONE, לא צפוי להמשיך ועשוי להימכר לקבוצה אחרת מעבר לים.

בד בבד, במכבי חיפה מחכים לחידוש ומועד חזרת משחקי הליגה על מנת לשוב ולנסות להגיע לאחד מהמקומות 3-4 כדי להשיג את הכרטיס לאירופה וזאת ללא תלות במשחקי הגביע. לשם כך, לברק בכר יש סגל כמעט מלא אחרי חזרתם לאימונים מלאים של לא מעט שחקנים שיכולים להשתלב דוגמת עלי מוחמד, איתן אזולאי וקני סייף.