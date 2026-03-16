שחקני ברצלונה חגגו בטירוף עם לאפורטה בקלפי

ברצלונה חגגה ערב בלתי נשכח לאחר ניצחון 2:5 גדול על סביליה, אך החגיגות לא הסתיימו על כר הדשא. זמן קצר לאחר המשחק הגיעו מספר משחקני הקבוצה למתחם ההצבעה של הבחירות לנשיאות המועדון, שם פגשו את הנשיא ז'ואן לאפורטה והצטרפו לאווירת חגיגה יוצאת דופן. המראה של שחקני הקבוצה לצד הקלפי, כאשר האדרנלין מהניצחון עדיין ניכר על פניהם, הפך במהרה לרגע ויראלי ברשתות החברתיות.

הקבוצה הקטלונית המשיכה את רצף הניצחונות שלה בשלב חשוב של העונה לאחר שגברה על סביליה במשחק טעון. שחקני ברצלונה הפגינו עליונות לאורך ההתמודדות והבהירו כי השאיפות שלהם להמשיך לנצח ולסיים את העונה בצורה מוצלחת נשארו גבוהות במיוחד.

שחקני ברצלונה חגגו עם לאפורטה ליד הקלפי

לאחר שריקת הסיום הגיעו חלק משחקני הסגל ישירות למתחם ההצבעה כדי לממש את זכותם בבחירות למועדון. ז'ואן לאפורטה, שהתמודד בבחירות לנשיאות, המתין להם במקום וקיבל את פניהם באווירה חגיגית במיוחד. לפי הדיווחים, לאפורטה קיבל את השחקנים "עם חיוך מאוזן לאוזן" כשהם נכנסו למתחם לאחר הניצחון.

ראפיניה ודני אולמו הובילו את קבוצת השחקנים שנכנסה למקום, כשהנוכחים במקום הגיבו בהתלהבות גדולה. השניים הובילו את החגיגות עם קריאות שמחה ורוח חגיגית שהתפשטה במהירות בין האוהדים שהמתינו להצביע. גם שחקני האקדמיה הצעירים הצטרפו לחגיגה. פרמין, מארק קסאדו, מארק ברנאל וג'רארד מרטין נראו קופצים ושרים יחד עם לאפורטה במעגל שמח במרכז האולם, רגע שתועד והפך לוויראלי ברשתות החברתיות.

האווירה במקום הפכה לסוג של חגיגה מאולתרת, עם שירים שמזכירים את הרגעים הגדולים של ברצלונה בעשורים האחרונים. לבסוף השחקנים גם הטילו את פתקי ההצבעה שלהם לקלפי, לקול מחיאות כפיים ולחילופי מחוות עם האוהדים שנכחו במקום.

ז'ואן לאפורטה (רויטרס)

במקביל פורסם סקר אוהדים שבדק בין היתר את עמדת הקהל בנוגע לחזרה אפשרית של ליאו מסי למועדון. לפי התוצאות, האפשרות המועדפת על רוב האוהדים היא משחק הוקרה מיוחד לכוכב הארגנטינאי, שנבחרה על ידי 55 אחוז מהמשתתפים בסקר.

לעומת זאת, רק 10 אחוז מהנשאלים סברו כי מסי צריך לחזור לשחק במדי ברצלונה, בעוד 28 אחוז תמכו ברעיון למנות אותו לנשיא כבוד של המועדון. האפשרות שלא יחזור כלל הייתה הפחות פופולרית, עם 6 אחוז בלבד.

לאפורטה עצמו כבר הביע בעבר תמיכה בקיום משחק הוקרה למסי כאשר אצטדיון קאמפ נואו יהיה מלא מחדש. בנוסף, התוכנית היא להציב פסל של הכוכב הארגנטינאי באצטדיון, לצד אגדות המועדון יוהאן קרויף ולאסלו קובאלה.