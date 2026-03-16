יום שני, 16.03.2026 שעה 08:49
כדורגל עולמי  >> ליגה ברזילאית
ליגה ברזילאית 26-27
163-106סאו פאולו1
137-146פלמייראס2
136-106פלומיננזה3
113-65באהיה4
104-95פלמנגו5
86-66קורינתיאנס6
86-56ברגנטינו7
79-95גרמיו8
76-65אתלטיקו פארננסה9
78-75ויטוריה10
68-85מיראסול11
611-96סאנטוס12
58-84צ'פוננזה13
510-86ואסקו דה גמה14
510-76אתלטיקו מיניירו15
39-74בוטאפוגו16
311-66רמו17
314-76קרוזיירו18
28-36אינטרנסיונל19

ניימאר: רוצה לשחק במונדיאל, אבל זה לא תלוי בי

אחרי עוד הופעה בה התקשה לבלוט, האחרונה לפני פרסום הסגל של קרלו אנצ'לוטי, כוכב סנטוס טען: "בין אם אזומן ובין אם לא, תמיד אתמוך בנבחרת ברזיל"

ניימאר (רויטרס)
ניימאר ממשיך להתמודד עם תקופה מורכבת בדרך למונדיאל הקרוב. הכוכב הברזילאי התקשה להותיר רושם במשחק שבו סנטוס סיימה ב-1:1 מול קורינתיאנס בליגה הברזילאית, במשחק שהיה האחרון שלו לפני שקרלו אנצ'לוטי צפוי לפרסם את סגל נבחרת ברזיל למשחקי ההכנה הקרובים.

החלוץ בן ה-34 לא הצליח לבלוט בהתמודדות. ההזדמנות הטובה ביותר שלו הייתה נגיחה במחצית השנייה שחלפה סמוך לשער, אך מעבר לכך התקשה עם הכדור ולא רשם אפילו בעיטה אחת למסגרת. המשחק הגיע אחרי שניימאר החמיץ משחק אחר שבו נכח אנצ'לוטי ביציע, דבר שהעלה סימני שאלה לגבי מצבו לקראת הבחירה בסגל.

"הלוואי שאחזור לנבחרת ואשחק במונדיאל"

לאחר המשחק דיבר ניימאר בכנות על האפשרות לחזור לנבחרת ברזיל לקראת הטורניר הגדול. הכוכב הודה כי הרצון שלו ברור, אך ההחלטה הסופית נמצאת בידיו של המאמן.

"אני רוצה לחזור לנבחרת ולשחק במונדיאל, אבל זה לא תלוי בי", אמר ניימאר לעיתונאים בסיום המשחק. "בין אם אהיה שם ובין אם לא, תמיד אעודד את ברזיל". בהמשך נשאל על זימון אפשרי לסגל שיפורסם בקרוב והשיב: "מחר מפרסמים את הסגל? בין אם אזומן ובין אם לא, תמיד אתמוך בנבחרת ברזיל".

ניימאר הוא מלך שערי נבחרת ברזיל בכל הזמנים עם 79 שערים, אך הדרך שלו למונדיאל עדיין לא ברורה. הפציעה הקשה ברצועה הצולבת באוקטובר 2023 וניתוח נוסף בברך שעבר בדצמבר פגעו מאוד ברצף המשחקים שלו, ובמהלך השנה הנוכחית הוא שותף בפחות מ-10 משחקים במדי סנטוס.

למרות זאת, הברזילאי עדיין הראה ניצוצות של יכולת. בחודש פברואר הוא נכנס לעשירייה הראשונה של מלכי שערי סנטוס בכל הזמנים לאחר שכבש צמד בניצחון 1:2 על ואסקו דה גאמה בליגה הברזילאית. כעת נותר לראות האם אנצ'לוטי יחליט לכלול אותו בסגל הסופי למונדיאל שייערך בארצות הברית, מקסיקו וקנדה בין 11 ביוני ל-19 ביולי.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
