ניימאר: רוצה לשחק במונדיאל, אבל זה לא תלוי בי

ניימאר ממשיך להתמודד עם תקופה מורכבת בדרך למונדיאל הקרוב. הכוכב הברזילאי התקשה להותיר רושם במשחק שבו סנטוס סיימה ב-1:1 מול קורינתיאנס בליגה הברזילאית, במשחק שהיה האחרון שלו לפני שקרלו אנצ'לוטי צפוי לפרסם את סגל נבחרת ברזיל למשחקי ההכנה הקרובים.

החלוץ בן ה-34 לא הצליח לבלוט בהתמודדות. ההזדמנות הטובה ביותר שלו הייתה נגיחה במחצית השנייה שחלפה סמוך לשער, אך מעבר לכך התקשה עם הכדור ולא רשם אפילו בעיטה אחת למסגרת. המשחק הגיע אחרי שניימאר החמיץ משחק אחר שבו נכח אנצ'לוטי ביציע, דבר שהעלה סימני שאלה לגבי מצבו לקראת הבחירה בסגל.

"הלוואי שאחזור לנבחרת ואשחק במונדיאל"

לאחר המשחק דיבר ניימאר בכנות על האפשרות לחזור לנבחרת ברזיל לקראת הטורניר הגדול. הכוכב הודה כי הרצון שלו ברור, אך ההחלטה הסופית נמצאת בידיו של המאמן.

"אני רוצה לחזור לנבחרת ולשחק במונדיאל, אבל זה לא תלוי בי", אמר ניימאר לעיתונאים בסיום המשחק. "בין אם אהיה שם ובין אם לא, תמיד אעודד את ברזיל". בהמשך נשאל על זימון אפשרי לסגל שיפורסם בקרוב והשיב: "מחר מפרסמים את הסגל? בין אם אזומן ובין אם לא, תמיד אתמוך בנבחרת ברזיל".

ניימאר הוא מלך שערי נבחרת ברזיל בכל הזמנים עם 79 שערים, אך הדרך שלו למונדיאל עדיין לא ברורה. הפציעה הקשה ברצועה הצולבת באוקטובר 2023 וניתוח נוסף בברך שעבר בדצמבר פגעו מאוד ברצף המשחקים שלו, ובמהלך השנה הנוכחית הוא שותף בפחות מ-10 משחקים במדי סנטוס.

למרות זאת, הברזילאי עדיין הראה ניצוצות של יכולת. בחודש פברואר הוא נכנס לעשירייה הראשונה של מלכי שערי סנטוס בכל הזמנים לאחר שכבש צמד בניצחון 1:2 על ואסקו דה גאמה בליגה הברזילאית. כעת נותר לראות האם אנצ'לוטי יחליט לכלול אותו בסגל הסופי למונדיאל שייערך בארצות הברית, מקסיקו וקנדה בין 11 ביוני ל-19 ביולי.