סינר גבר על מדבדב וזכה לראשונה באינדיאן וולס

יאניק סינר ניצח הלילה (בין ראשון לשני) בגמר האינדיאן וולס את דניל מדבדב 6:7(6), 6:7(4) וזכה בתואר הראשון שלו בטורניר במדבר קליפורניה, כשהוא ממשיך רצף בלתי מנוצח של 22 מערכות רצופות בטורנירי Masters 1000 – הישג שרק נובאק ג’וקוביץ’ הצליח להשיג יותר ממנו. "באנו לכאן מוקדם מאוד להתכונן, ועכשיו זה אפילו יותר מיוחד להחזיק בגביע היפה הזה", אמר סינר לאחר זכייתו, ופרגו ליריבו: "קודם כל, לדניל וצוותך – מדהים לראות אותך חוזר לרמה כזו. המשך כך".

סינר הפך לשחקן הראשון בהיסטוריה שמנצח שני טורנירי Masters 1000 ברצף מבלי להפסיד מערכה אחת. בנוסף, הוא השלים את "סט שש ה-Masters" – אינדיאן וולס, מיאמי, קנדה, סינסינטי, שנחאי ופריז, והפך לאיטלקי הראשון שמגיע ל-100 ניצחונות במשחקי Masters 1000. סינר שיפר את מאזנו מול מדבדב ל-1:9 בעשרת המפגשים האחרונים, ול-7:9 בסך הכל. האיטלקי זכה בתואר ATP ה-25 שלו והצטרף לג’וקוביץ’ ולאלקראס כשלושה השחקנים הפעילים היחידים עם 25 תארים ומעלה.

מדבדב סיכם: “היה פה טניס מדהים. יאניק, קשה לשחק מולך – ניסיתי את הכי טוב שלי. שמח שלא נתתי לקרלוס אלקראס לשחק נגדך שוב. אני אוהב לראות אתכם, אוהב מה שאתם עושים, תמשיכו לנצח ותמיד תתמידו”.

יאניק סינר חוגג (IMAGO)

נשים: סבלנקה גברה על ריבקינה וזכתה גם היא לראשונה

ארינה סבלנקה, המדורגת ראשונה בעולם, זכתה גם היא הלילה לראשונה באינדיאן וולס, זאת לאחר גמר דרמטי ומותח במיוחד מול אלנה ריבקינה. הבלארוסית בת ה-27 הצליחה לחזור מפיגור של מערכה ושבירה, והצילה נקודת אליפות בדרך לניצחון 3:6, 6:3 ו-6:7 (6) בתום שעתיים ו-31 דקות של טניס משובח במדבר הקליפורני, בטורניר שרבים מחשיבים כ"גראנד סלאם החמישי" בזכות המתקנים, הקהל ורמת המשתתפים.

עבור סבלנקה, הניצחון הזה מתוק במיוחד ומהווה נקמה ספורטיבית מושלמת. ריבקינה, המדורגת שנייה בעולם, הפכה לאחרונה לכבשה השחורה של הבלארוסית, לאחר שניצחה אותה בגמר אליפות אוסטרליה הפתוחה, בגמר טורניר סוף השנה בריאד, וכן בגמר אינדיאן וולס בשנת 2023. זהו התואר ה-23 בקריירה של סבלנקה, ה-20 שלה על משטח קשה, והעשירי בקטגוריית ה-WTA 1000. הניצחון גם מבסס את מעמדה בפסגת הדירוג העולמי, כשהיא מגדילה את הפער מריבקינה ליותר מ-3,200 נקודות (11,025 לעומת 7,783).

בסיום המשחק, רגעי הדרמה התחלפו בחגיגה אמוציונלית על המגרש. סבלנקה חגגה עם הצוות שלה, עם ארוסה הטרי גאורגיוס פרנגוליס (מייסד רשת אוקברי ומי שהיה בן זוגה בשנתיים האחרונות), ועם גור הכלבים החדש שלה, אש, שהובא למגרש והושב על צידנית הקרח לפני טקס הנפת הגביע. השבועיים האחרונים היו בלתי נשכחים עבור הבלארוסית, שהתארסה ממש לפני תחילת הטורניר.

ארינה סבלנקה עם הגביע (IMAGO)

בנאום הניצחון שלה, סבלנקה לא שכחה להודות לקרובים אליה: "אני רוצה להודות לצוות שלי שתמיד נמצא שם, מייעץ לי את הדברים הטובים ביותר, תומך בי ומקשיב לכל השטויות שאני אומרת במהלך משחקים. אתם כל כך חזקים ואני גאה בכם". לאחר מכן, היא הרימה את ידה, חשפה את טבעת האירוסין והוסיפה בחיוך רחב: "ותודה לארוס שלי! איזה שבוע - לקבל כלב חדש, להתארס ולזכות בתואר. אני בהחלט אזכור את זה לשארית חיי. זה באמת גן עדן לטניס, ותודה לאל שזכיתי בגביע הזה".

כעת, כשהיא בכושר שיא, עם מאזן מדהים של 17 ניצחונות לעומת הפסד בודד העונה ולוח זמנים מותאם אישית שעובד עבורה בצורה מושלמת, סבלנקה תמשיך לטורניר מיאמי כפייבוריטית הברורה להניף גביע נוסף.