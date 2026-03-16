ארגנטינה: עיקרון ההוגנות הספורטיבית נפגע

לאחר הודעת אופ"א על ביטול משחק הפינאליסימה בין ארגנטינה לספרד, פרסמה התאחדות הכדורגל הארגנטינאית הצהרה רשמית חריפה יחד עם קונמבול, ובה דחתה את הטענה כי היא זו שסיכלה את קיום המשחק. בארגנטינה טענו כי נעשו ניסיונות למצוא פתרון מוסכם, אך הדגישו כי הדרישה המרכזית שלהם הייתה לשחק במגרש ניטרלי, כדי לשמור על הוגנות ספורטיבית במפגש בין אלופת אירופה לאלופת דרום אמריקה.

המתיחות פרצה לאחר שהודעת אופ"א רמזה כי ההתאחדות הארגנטינאית דחתה הצעות שונות לפתרון, כולל קיום המשחק במדריד. בבואנוס איירס ראו בכך ניסיון להציג את ארגנטינה כאחראית לכישלון המגעים. בתגובה פרסמו ההתאחדות הארגנטינאית וקונמבול הודעה משותפת ובה הבהירו את עמדתן והציגו את גרסתן להשתלשלות האירועים שהובילה לביטול המשחק.

ההצהרה הרשמית של ארגנטינה

"קונמבול וההתאחדות הארגנטינאית חזרו והדגישו בכל שלב את נכונותן לקיים את הפינאליסימה במגרש ניטרלי, וקיבלו את המקום שהוצע לאחר התעקשות ממושכת של אופ"א לקיים את המשחק במדריד. למרבה הצער, לא ניתן היה להגיע להסכם סופי לקיום המשחק משום שהתאריך החלופי שהתבקש לא היה יכול להתקבל בשל מגבלות הזמן”, מסרה ההתאחדות הארגנטינאית.

"קונמבול ואופ"א סיכמו לפני מספר חודשים כי משחק הפינאליסימה בין נבחרות ארגנטינה וספרד ייערך בקטאר, מדינה שהוכיחה את יכולתה לארח אירועים בסדר גודל כזה ואת מחויבותה לכדורגל”, טענו.

"לאחר שהאפשרות לקיים את המשחק בקטאר ירדה מהפרק, שתי הקונפדרציות וכן ההתאחדויות של ארגנטינה וספרד החלו לחפש פתרון שיספק את כל הצדדים. בהקשר זה התברר כי ההצעה לקיים משחק יחיד במדריד תפגע בעקרון ההוגנות הספורטיבית, שכן לא מדובר במגרש ניטרלי”, כעסו בארגנטינה.

בארגנטינה חשפו: "במצב זה, ביום שבת 14 במרץ קיבלה ההתאחדות הארגנטינאית הצעה לקיים את המשחק במגרש ניטרלי באיטליה ב-27 במרץ. ארגנטינה קיבלה את הרעיון ללא התנגדות, למעט התאריך, והציעה לקיים את המשחק ב-31 במרץ. למרבה הצער, אופ"א הודיעה כי לא ניתן לקיים את המשחק ב-31 במרץ, ארבעה ימים בלבד לאחר התאריך שהוצע תחילה, והדבר הוביל לביטול הפינאליסימה”.

"קונמבול וההתאחדות הארגנטינאית מצרות עמוקות על כך שלמרות המאמצים שנעשו והנכונות שהופגנה מההתחלה לשחק במגרש ניטרלי, לא ניתן היה להגיע לפתרון. בשם קונמבול וההתאחדות הארגנטינאית אנו מביעים תודה לקטאר על נכונותה הרגילה לסייע, וכן לאופ"א ולהתאחדות הספרדית על המאמצים לארגן את המשחק החשוב הזה", סיכמו.