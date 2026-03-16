יום שני, 16.03.2026 שעה 08:06
כדורגל עולמי  >> ליגה אמריקאית
ליגה אמריקאית 26-27
 מזרח 
103-114ניו יורק סיטי1
102-84נאשוויל2
76-64אינטר מיאמי3
75-44ניו יורק רד בולס4
64-44די.סי. יונייטד5
55-44שארלוט6
44-54שיקאגו פייר7
47-44טורונטו8
36-73ניו אינגלנד רבולושן9
38-54אטלנטה יונייטד10
38-34סינסינטי11
310-44מונטריאול12
312-54אורלנדו סיטי13
26-44קולומבוס קרו14
07-24פילדלפיה יוניון15
 מערב 
121-144ונקובר ווייטקאפס1
120-84FC לוס אנג'לס2
103-114סן דייגו אפ.סי3
91-64סן חוזה ארת'קווייקס4
92-54סיאטל סאונדרס5
95-74ריאל סולט לייק6
66-74קולורדו ראפידס7
65-53יוסטון דינמו8
56-64דאלאס9
47-64לוס אנג'לס גלאקסי10
47-54אוסטין11
47-44קנזס סיטי12
411-44מינסוטה יונייטד13
311-64פורטלנד טימברס14
16-14סנט לואיס סיטי15

הישג נדיר לתורג'מן: לא אכפת לי איפה אני משחק

הישראלי הפך לרביעי בתולדות ניו אינדלנד רבולושן שמבקיע בשלושת משחקי הבית הראשונים שלו: "אוהב לשחק בכנף ובמרכז, לא אכפת לי, מה שהמאמן יחליט"

|
תורג'מן חוגג (רויטרס)
תורג'מן חוגג (רויטרס)

דור תורג'מן ממשיך לפתוח את דרכו ב-MLS העונה בצורה מרשימה. החלוץ הישראלי כבש בניצחון הגדול של ניו אינגלנד רבולושן 1:6 על סינסינטי באצטדיון ג'ילט, והפך לשחקן הרביעי בתולדות המועדון שמבקיע בכל אחד משלושת משחקי הבית הראשונים שלו. תורג'מן קבע את המהפך במשחק והעלה את קבוצתו ל-1:2 במחצית הראשונה, בדרך לניצחון משכנע במיוחד.

המשחק נפתח דווקא בשליטה של סינסינטי שעלתה ליתרון בדקה ה-19, אך ניו אינגלנד חזרה במהירות. בריאן סבאיוס השווה בדקה ה-25, ושש דקות לאחר מכן הגיע הרגע של תורג'מן. החלוץ הישראלי נגח לרשת בדקה ה-31 לאחר הרמה של לוקה לנגוני, השלים מהפך והעניק למארחת יתרון 1:2. עד הירידה להפסקה סבאיוס הוסיף שער נוסף, ובהמשך המחצית השנייה ניו אינגלנד המשיכה להתפוצץ בדרך לניצחון 1:6.

"לא משנה לי איפה אשחק"

לאחר המשחק התייחס תורג'מן לעובדה שהוא מתופקד לעיתים בעמדות שונות בחלק הקדמי. החלוץ הישראלי הדגיש כי מבחינתו הדבר החשוב ביותר הוא לתרום לקבוצה בכל תפקיד שיידרש. "לא אכפת לי", אמר תורג'מן כשנשאל על העמדה המועדפת עליו. "אני אוהב לשחק בכנף ואני אוהב לשחק גם במרכז. מה שהמאמן יחליט, שם אהיה".

דור תורגדור תורג'מן (IMAGO)

תורג'מן התייחס גם לשער שכבש ולניצחון הגדול של קבוצתו, והודה כי הפתיחה לא הייתה אידאלית מבחינת ניו אינגלנד. "אני חושב שהתחלנו את המשחק לא כל כך טוב", אמר החלוץ הישראלי.

למרות זאת הוא הדגיש את תחושת הסיפוק האישית מהתרומה שלו למשחק. "היה טוב להשפיע על המשחק", סיכם תורג'מן. "אני ממש שמח להבקיע את השער הראשון שלי העונה ואני מקווה שנוכל להמשיך ככה".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */