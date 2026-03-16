הישג נדיר לתורג'מן: לא אכפת לי איפה אני משחק

דור תורג'מן ממשיך לפתוח את דרכו ב-MLS העונה בצורה מרשימה. החלוץ הישראלי כבש בניצחון הגדול של ניו אינגלנד רבולושן 1:6 על סינסינטי באצטדיון ג'ילט, והפך לשחקן הרביעי בתולדות המועדון שמבקיע בכל אחד משלושת משחקי הבית הראשונים שלו. תורג'מן קבע את המהפך במשחק והעלה את קבוצתו ל-1:2 במחצית הראשונה, בדרך לניצחון משכנע במיוחד.

המשחק נפתח דווקא בשליטה של סינסינטי שעלתה ליתרון בדקה ה-19, אך ניו אינגלנד חזרה במהירות. בריאן סבאיוס השווה בדקה ה-25, ושש דקות לאחר מכן הגיע הרגע של תורג'מן. החלוץ הישראלי נגח לרשת בדקה ה-31 לאחר הרמה של לוקה לנגוני, השלים מהפך והעניק למארחת יתרון 1:2. עד הירידה להפסקה סבאיוס הוסיף שער נוסף, ובהמשך המחצית השנייה ניו אינגלנד המשיכה להתפוצץ בדרך לניצחון 1:6.

"לא משנה לי איפה אשחק"

לאחר המשחק התייחס תורג'מן לעובדה שהוא מתופקד לעיתים בעמדות שונות בחלק הקדמי. החלוץ הישראלי הדגיש כי מבחינתו הדבר החשוב ביותר הוא לתרום לקבוצה בכל תפקיד שיידרש. "לא אכפת לי", אמר תורג'מן כשנשאל על העמדה המועדפת עליו. "אני אוהב לשחק בכנף ואני אוהב לשחק גם במרכז. מה שהמאמן יחליט, שם אהיה".

תורג'מן התייחס גם לשער שכבש ולניצחון הגדול של קבוצתו, והודה כי הפתיחה לא הייתה אידאלית מבחינת ניו אינגלנד. "אני חושב שהתחלנו את המשחק לא כל כך טוב", אמר החלוץ הישראלי.

למרות זאת הוא הדגיש את תחושת הסיפוק האישית מהתרומה שלו למשחק. "היה טוב להשפיע על המשחק", סיכם תורג'מן. "אני ממש שמח להבקיע את השער הראשון שלי העונה ואני מקווה שנוכל להמשיך ככה".