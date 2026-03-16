יום שני, 16.03.2026 שעה 08:46
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
72%7358-785067דטרויט פיסטונס
67%7136-768767בוסטון סלטיקס
64%7529-792969ניו יורק ניקס
59%7820-806068קליבלנד קאבלירס
58%7313-742064אורלנדו מג'יק
56%7651-773968טורונטו ראפטורס
54%7827-788767אטלנטה הוקס
54%7967-792369פילדלפיה 76'
51%8075-823869מיאמי היט
51%7722-799269שארלוט הורנטס
43%7752-742367מילווקי באקס
43%8137-788868שיקגו בולס
27%7742-720267ברוקלין נטס
25%7978-732265וושינגטון וויזארדס
24%8215-759468אינדיאנה פייסרס
 מערב 
76%7342-795868אוקלהומה ת'אנדר
74%7254-773965סן אנטוניו ספרס
65%7288-759566יוסטון רוקטס
61%8011-826869דנבר נאגטס
59%7301-744566פיניקס סאנס
58%8000-816169מינסוטה טימברוולבס
57%7819-781168לוס אנג'לס לייקרס
52%7341-742566לוס אנג'לס קליפרס
50%7763-785368גולדן סטייט ווריורס
46%8012-785868פורטלנד בלייזרס
37%7937-768668דאלאס מאבריקס
33%7916-763266ניו אורלינס פליקנס
31%8001-775067ממפיס גריזליס
29%8492-803168יוטה ג'אז
28%8302-767069סקרמנטו קינגס

"פילדלפיה הכריחה את אבדיה ללכת ליד החלשה"

בארה"ב הסבירו את התוכנית של הסיקסרס, שגרמה לישראלי להחטיא בעיקר מחוץ לקשת והקשתה על התקפת פורטלנד. לצד זאת, בתקשורת מעודדים מהשת"פ עם קלינגן

|
אבדיה במאבק (רויטרס)
אבדיה במאבק (רויטרס)

בתקשורת האמריקאית סיכמו הלילה את הופעתו של דני אבדיה בהפסד של פורטלנד 109:103 לפילדלפיה, במשחק שפתח את מסע החוץ של הבלייזרס. אבדיה היה הקלע הבולט של הקבוצה עם 25 נקודות, אך לצד זאת התקשה בקליעה מחוץ לקשת וסיים עם 2 מ-12 לשלוש ו-7 איבודים. באתר "בלייזרס אדג'" ציינו כי למרות ההובלה ההתקפית שלו, פורטלנד לא הצליחה להיכנס לקצב התקפי יציב לאורך המשחק.

עוד ציינו באתר כי הבלייזרס ניסו לחזור מפיגור של 14 נקודות ברבע הרביעי, אך איבודים בדקות הסיום, החטאות מהקו וקליעות קלאץ' של הרוקי של פילדלפיה וי.ג'יי אדג'קומב מנעו את הקאמבק. קוונטין גריימס הוביל את הסיקסרס עם 31 נקודות, בעוד ג'רמי גרנט בלט בצד של פורטלנד עם 20 נקודות.

"פילדלפיה הכריחה את אבדיה ללכת ליד החלשה"

באתר "בלייזרס אדג'" ניתחו בהרחבה את ההתמודדות של אבדיה מול ההגנה של פילדלפיה וכתבו: "כפי שהפרשן למאר הארד ציין בשידור, הסיקסרס הגיעו עם תוכנית משחק מאוד ספציפית ומדויקת: להכריח את דני אבדיה להשתמש ביד החלשה שלו ולסתום את הצבע. בכמה מקרים בודדים זה הסתיים בחיתוך לצד החלש והטבעה של הבלייזרס, אבל ברוב המקרים זה הוביל למסירה החוצה לקו השלוש".

דני אבדיה מוסר (רויטרס)

עוד הוסיפו באתר: "הבלייזרס, כפי שכבר צוין בעבר, היו מוכנים לקחת את הזריקות האלו מחוץ לקשת, והסיקסרס היו כנראה אפילו יותר מוכנים לראות אותן נזרקות. פילדלפיה אפשרה לפורטלנד להישען לגמרי על הגישה ההתקפית שמבוססת על אנליטיקה, כמעט בלי לצאת להגנה על קו השלוש, כדי להגביל את היכולת של אבדיה ללכת ימינה, והמהלך הזה השתלם".

בניתוח המשחק ציינו גם את הקשיים של אבדיה מחוץ לקשת: "רעש גדול יותר מההטבעה של קאמרה היו שש השלשות שהוא החטיא. ורעש גדול אפילו יותר היו 10 השלשות שדני אבדיה החטיא".

עם זאת, באתר גם ציינו נקודות חיוביות בשיתוף הפעולה שלו עם הרוקי דונובן קלינגן: "למרות אחוזי הקליעה הלא טובים, הכימיה ההתקפית בין אבדיה לקלינגן נראתה מבטיחה". בהמשך נכתב כי "הפיק אנד רול, חילופי המסירות והמהלכים ביניהם היו באופן עקבי ההתקפה הטובה ביותר של הבלייזרס".

עוד הוסיפו: "אבדיה נראה בריא יותר וקלינגן משתפר בהתקפה, ויהיה מעניין לראות את הצמד הפיזי הזה תוקף הגנות בחודש האחרון של העונה".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
