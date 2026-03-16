בתקשורת האמריקאית סיכמו הלילה את הופעתו של דני אבדיה בהפסד של פורטלנד 109:103 לפילדלפיה, במשחק שפתח את מסע החוץ של הבלייזרס. אבדיה היה הקלע הבולט של הקבוצה עם 25 נקודות, אך לצד זאת התקשה בקליעה מחוץ לקשת וסיים עם 2 מ-12 לשלוש ו-7 איבודים. באתר "בלייזרס אדג'" ציינו כי למרות ההובלה ההתקפית שלו, פורטלנד לא הצליחה להיכנס לקצב התקפי יציב לאורך המשחק.

עוד ציינו באתר כי הבלייזרס ניסו לחזור מפיגור של 14 נקודות ברבע הרביעי, אך איבודים בדקות הסיום, החטאות מהקו וקליעות קלאץ' של הרוקי של פילדלפיה וי.ג'יי אדג'קומב מנעו את הקאמבק. קוונטין גריימס הוביל את הסיקסרס עם 31 נקודות, בעוד ג'רמי גרנט בלט בצד של פורטלנד עם 20 נקודות.

"פילדלפיה הכריחה את אבדיה ללכת ליד החלשה"

באתר "בלייזרס אדג'" ניתחו בהרחבה את ההתמודדות של אבדיה מול ההגנה של פילדלפיה וכתבו: "כפי שהפרשן למאר הארד ציין בשידור, הסיקסרס הגיעו עם תוכנית משחק מאוד ספציפית ומדויקת: להכריח את דני אבדיה להשתמש ביד החלשה שלו ולסתום את הצבע. בכמה מקרים בודדים זה הסתיים בחיתוך לצד החלש והטבעה של הבלייזרס, אבל ברוב המקרים זה הוביל למסירה החוצה לקו השלוש".

דני אבדיה מוסר (רויטרס)

עוד הוסיפו באתר: "הבלייזרס, כפי שכבר צוין בעבר, היו מוכנים לקחת את הזריקות האלו מחוץ לקשת, והסיקסרס היו כנראה אפילו יותר מוכנים לראות אותן נזרקות. פילדלפיה אפשרה לפורטלנד להישען לגמרי על הגישה ההתקפית שמבוססת על אנליטיקה, כמעט בלי לצאת להגנה על קו השלוש, כדי להגביל את היכולת של אבדיה ללכת ימינה, והמהלך הזה השתלם".

בניתוח המשחק ציינו גם את הקשיים של אבדיה מחוץ לקשת: "רעש גדול יותר מההטבעה של קאמרה היו שש השלשות שהוא החטיא. ורעש גדול אפילו יותר היו 10 השלשות שדני אבדיה החטיא".

עם זאת, באתר גם ציינו נקודות חיוביות בשיתוף הפעולה שלו עם הרוקי דונובן קלינגן: "למרות אחוזי הקליעה הלא טובים, הכימיה ההתקפית בין אבדיה לקלינגן נראתה מבטיחה". בהמשך נכתב כי "הפיק אנד רול, חילופי המסירות והמהלכים ביניהם היו באופן עקבי ההתקפה הטובה ביותר של הבלייזרס".

עוד הוסיפו: "אבדיה נראה בריא יותר וקלינגן משתפר בהתקפה, ויהיה מעניין לראות את הצמד הפיזי הזה תוקף הגנות בחודש האחרון של העונה".