"הסוסיוס בחרו להגן על בארסה מול הכל וכולם"

הוא נשאר: למרות כל הראיונות האחרונים שטיפה ערערו את מעמדו, ז’ואן לאפורטה ניצח בבחירות לנשיאות ברצלונה. הנשיא המכהן גבר שוב על ויקטור פונט, יריבו בפעמיים האחרונות, וממשיך לעוד קדנציה במדי המועדון הקטלוני. לאפורטה ניצח עם 67.93% מהקולות בעוד שפונט זכה ל-29.67%.

אחרי הזכייה, לאפורטה פגש את פונט, והשניים התחבקו. פונט אמר לו: “ויסקה בארסה, ויסקה קטלוניה", ולאפורטה השיב: "נכון מאוד". פונט סיכם: "עכשיו, לזכות בליגת האלופות”, לאפורטה הוסיף: "קודם, לעבור את ניוקאסל ולהמשיך כך בליגה – היום כבר שיחקנו טוב", וסיים בחיבוק אחרון.

מיד לאחר מכן, החלו החגיגות של ז’ואן לאפורטה, שנאם ואמר: "זו תוצאה חד משמעית שמחזקת אותנו מאוד, עד כדי כך שהיא עושה אותנו בלתי ניתנים לעצירה. אף אחד לא יעצור אותנו”. לאפורטה המחויך זכה לתשואות, עלה לבמה והציג אחד אחד את חברי ההנהלה.

ז'ואן לאפורטה (רויטרס)

לאחר מכן אמר: "אני מודה למועדון המדהים הזה, ברצלונה, מועדון שבו חברי המועדון עדיין בוחרים מי ייצג אותם. ההזדהות הזו עם הברצלוניזם היא נפלאה, תודה לברצלונה. אנחנו מועדון שהסוסיוס בו מצביעים, והם הגיעו ברוב גדול. זו הייתה חגיגה של דמוקרטיה וחגיגה של הברצלוניזם”. לאפורטה הודה גם לעובדים והמנהלים: "תודה לכם על שהפכתם את המועדון לפועל”, וכמובן הרחיב את התודה לכל חברי ההנהלה ולוועדת הבחירות.

הוא הוסיף בתודה אפילו ליריבו ויקטור פונט: “אני רוצה להזכיר גם את המתמודדים שהיו יריבינו, שאיפשרו גם הם שהבחירות יהיו חגיגה של הברצלוניזם. הוא פנה גם למאמנים והשחקנים: "האנזי פליק, דקו, בויאן וכל כך הרבה מנהלים, תודה לכולם”.

על התוכניות קדימה: "הייתה מועמדות שהציגה קונפליקט, אך ברוב גדול בחרו הסוסיוס בתוכנית של כולנו להגן על ברצלונה מול הכל וכולם. זו תמיכה בעשייה שלנו ומחזק אותנו להמשיך: לסיים את השיפוץ בקאמפ נואו, את הפלאו בלאוגרנה החדש, ולחזק את הצוות, עם פליק על המגרש ודקו במשרדים”. הוא שיבח את השתתפות השחקנים בהצבעות: "ברצלונה היא מוסד קטלוני, פתוח לעולם. שהשחקנים הצביעו, זה גרם לי אושר רב”. הוא סיים בקריאה: "ויסקה בארסה, ויסקה קטלוניה!, כשכל מי שבחדר קרא: "נשיא!, נשיא!"

ז'ואן לאפורטה והאנזי פליק בקלפ (רויטרס)

מנגד, ויקטור פונט דיבר גם הוא לאחר ההפסד ואמר: “אני מברך את ז’ואן לאפורטה על ניצחון ברור. תודה לכל החברים שהצביעו ולכל מי שנתן אמון בקמפיין השינוי. אנחנו עצובים, אבל מקבלים את התוצאה. נמשיך להגן על המועדון שלנו, זו מטרה נעלה, למען המועדון והעם, ונמשיך לפעול כדי שברצלונה תהיה כפי שאני חולם”.

פונט הדגיש כי לא יפעיל אופוזיציה חריפה ללאפורטה: “הנשיא החדש צריך את תמיכתנו. יחד עם זאת, גם חשוב שיהיה קול מול ההנהלה הרשמית”. הוא סיכם: "אני ממשיך להיאבק למען המועדון של חיי ולהבטיח שהברצלונה שתמיד חיפשתי תתממש בעתיד הקרוב”.