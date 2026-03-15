תואר ראשון לסבלנקה באינדיאן וולס

ארינה סבלנקה, המדורגת ראשונה בעולם, זכתה הלילה בתואר הראשון בקריירה שלה בטורניר היוקרתי אינדיאן וולס (WTA 1000), לאחר גמר דרמטי ומותח במיוחד מול אלנה ריבקינה. הבלארוסית בת ה-27 הצליחה לחזור מפיגור של מערכה ושבירה, והצילה נקודת אליפות בדרך לניצחון 3:6, 6:3 ו-6:7 (6) בתום שעתיים ו-31 דקות של טניס משובח במדבר הקליפורני, בטורניר שרבים מחשיבים כ"גראנד סלאם החמישי" בזכות המתקנים, הקהל ורמת המשתתפים.

עבור סבלנקה, הניצחון הזה מתוק במיוחד ומהווה נקמה ספורטיבית מושלמת. ריבקינה, המדורגת שנייה בעולם, הפכה לאחרונה לכבשה השחורה של הבלארוסית, לאחר שניצחה אותה בגמר אליפות אוסטרליה הפתוחה, בגמר טורניר סוף השנה בריאד, וכן בגמר אינדיאן וולס בשנת 2023. גם הפעם נראה היה שהקזחית בדרך לניצחון. במשך 45 הדקות הראשונות, נראה היה שריבקינה קוראת את המשחק של סבלנקה בצורה מושלמת. היא שלטה במערכה הראשונה, ניצחה בה 3:6 בתוך חצי שעה לאחר שאיבדה שלוש נקודות בלבד על ההגשה שלה, ואף שברה את ההגשות של סבלנקה מיד בתחילת המערכה השנייה כדי לעלות ליתרון 0:1.

ארינה סבלנקה חוגגת עם גביע האליפות. (רויטרס)

אולם, למרות רגעי תסכול ומשבר על המגרש במערכה השנייה, סבלנקה הוכיחה חוסן מנטלי יוצא דופן והאגרסיביות שלה החלה לתת את אותותיה. היא התעשתה, זכתה בארבעה משחקונים ברציפות כדי לעלות ליתרון 1:4, וסגרה את המערכה השנייה עם 3:6 משלה. המערכה המכרעת הייתה רכבת הרים של ממש. סבלנקה שברה מוקדם ועלתה ליתרון 1:2, אך כשהגישה לניצחון במצב של 4:5, היא נשברה (40:15). במשחקון הבא, הבלארוסית פספסה לא פחות מחמש נקודות שבירה שהיו מאפשרות לה להגיש שוב לניצחון במצב של 5:6, והשתיים נגררו לשובר שוויון מורט עצבים.

בשובר השוויון, במצב של 5:5, ריבקינה הכתה ווינר אדיר לאורך הקו וזכתה בנקודת אליפות על ההגשות שלה (5:6). סבלנקה לא ויתרה, הצילה את נקודת המשחק עם ווינר גב יד אלכסוני מרהיב, וזכתה בשלוש נקודות רצופות כדי להבטיח את התואר היוקרתי. זהו התואר ה-23 בקריירה של סבלנקה, ה-20 שלה על משטח קשה, והעשירי בקטגוריית ה-WTA 1000. הניצחון גם מבסס את מעמדה בפסגת הדירוג העולמי, כשהיא מגדילה את הפער מריבקינה ליותר מ-3,200 נקודות (11,025 לעומת 7,783).

בסיום המשחק, רגעי הדרמה התחלפו בחגיגה אמוציונלית על המגרש. סבלנקה חגגה עם הצוות שלה, עם ארוסה הטרי גאורגיוס פרנגוליס (מייסד רשת אוקברי ומי שהיה בן זוגה בשנתיים האחרונות), ועם גור הכלבים החדש שלה, אש, שהובא למגרש והושב על צידנית הקרח לפני טקס הנפת הגביע. השבועיים האחרונים היו בלתי נשכחים עבור הבלארוסית, שהתארסה ממש לפני תחילת הטורניר.

בנאום הניצחון שלה, סבלנקה לא שכחה להודות לקרובים אליה: "אני רוצה להודות לצוות שלי שתמיד נמצא שם, מייעץ לי את הדברים הטובים ביותר, תומך בי ומקשיב לכל השטויות שאני אומרת במהלך משחקים. אתם כל כך חזקים ואני גאה בכם". לאחר מכן, היא הרימה את ידה, חשפה את טבעת האירוסין והוסיפה בחיוך רחב: "ותודה לארוס שלי! איזה שבוע - לקבל כלב חדש, להתארס ולזכות בתואר. אני בהחלט אזכור את זה לשארית חיי. זה באמת גן עדן לטניס, ותודה לאל שזכיתי בגביע הזה".

כעת, כשהיא בכושר שיא, עם מאזן מדהים של 17 ניצחונות לעומת הפסד בודד העונה ולוח זמנים מותאם אישית שעובד עבורה בצורה מושלמת, סבלנקה תמשיך לטורניר מיאמי כפייבוריטית הברורה להניף גביע נוסף.