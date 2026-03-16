יום שני, 16.03.2026 שעה 00:24
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
7028-7728ברצלונה1
6624-6028ריאל מדריד2
5725-4728אתלטיקו מדריד3
5533-5128ויאריאל4
4435-4328בטיס5
4131-3828סלטה ויגו6
3842-4328ריאל סוסיאדד7
3742-3528אספניול8
3530-2328חטאפה9
3540-3028אתלטיק בילבאו10
3435-3328אוססונה11
3443-3128ג'ירונה12
3242-3028ולנסיה13
3147-3728סביליה14
3133-2727ראיו וייקאנו15
2845-3328מיורקה16
2838-2628אלאבס17
2645-3628אלצ'ה18
2245-2927לבאנטה19
2144-1828אוביידו20

חגיגה דמוקרטית לכדורגל. ועכשיו: ניוקאסל

פודקאסט ברצלונה סוגר שבוע: לאפורטה נשאר, ראפיניה חזר, עוד שיא נשבר, קאנסלו פרח, הקאמפ נואו גדל, ברנאל וגאבי, הקושי באנגליה והגומלין הקריטי

ראפיניה חוגג (IMAGO)
ראפיניה חוגג (IMAGO)

ברצלונה סגרה שבוע עמוס במיוחד, שהחל עם תיקו באנגליה נגד ניוקאסל ונמשך עם חגיגה מול סביליה ביום הבחירות שישאיר את לאפורטה בתפקיד הנשיא. אורי רייך, עמית לוינטל ונדב זילברשטיין מסכמים את האירועים בפודקאסט ברצלונה ומתכוננים לעוד שבוע קריטי במיוחד.

מה בתפריט: ההופעה והתוצאה שהלמו את יום הבחירות החגיגי, המספרים מאחורי ההופעה האדירה של ראפיניה ומה הוא מביא מעבר לסטטיסטיקה, ההשתלבות ההתקפית המדהימה של קאנסלו בצד שמאל, השוני בין ברנאל לבוסקטס והעמדה של הקשר הצעיר, העומס האיכותי בקישור בכלל ובעמדה 10 בפרט, העייפות של פדרי והאחרים וההשפעה שלה על השבוע שחלף, התרומה של לבנדובסקי גם בלי למצוא את הרשת והחשש מהצד ההגנתי של המגנים.

בנוסף דיברנו על הקאמבק המרגש של גאבי וכמה הוא מסוגל לתרום מקצועית העונה, האם הקאמפ נואו הולך וגדל, האם לאפורטה הוא אכן הבחירה הנכונה ומה הציפיה מהקדנציה הבאה שלו, מנעד התחושות לאחר ההופעה באנגליה מול ניוקאסל, השוני בין המשחק הראשון לגומלין בקטאלוניה, הסכנה לכתם ואיך יסתיים השבוע שיכלול גם את ראיו וייקאנו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */