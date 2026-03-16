חגיגה דמוקרטית לכדורגל. ועכשיו: ניוקאסל

ברצלונה סגרה שבוע עמוס במיוחד, שהחל עם תיקו באנגליה נגד ניוקאסל ונמשך עם חגיגה מול סביליה ביום הבחירות שישאיר את לאפורטה בתפקיד הנשיא. אורי רייך, עמית לוינטל ונדב זילברשטיין מסכמים את האירועים בפודקאסט ברצלונה ומתכוננים לעוד שבוע קריטי במיוחד.

מה בתפריט: ההופעה והתוצאה שהלמו את יום הבחירות החגיגי, המספרים מאחורי ההופעה האדירה של ראפיניה ומה הוא מביא מעבר לסטטיסטיקה, ההשתלבות ההתקפית המדהימה של קאנסלו בצד שמאל, השוני בין ברנאל לבוסקטס והעמדה של הקשר הצעיר, העומס האיכותי בקישור בכלל ובעמדה 10 בפרט, העייפות של פדרי והאחרים וההשפעה שלה על השבוע שחלף, התרומה של לבנדובסקי גם בלי למצוא את הרשת והחשש מהצד ההגנתי של המגנים.

בנוסף דיברנו על הקאמבק המרגש של גאבי וכמה הוא מסוגל לתרום מקצועית העונה, האם הקאמפ נואו הולך וגדל, האם לאפורטה הוא אכן הבחירה הנכונה ומה הציפיה מהקדנציה הבאה שלו, מנעד התחושות לאחר ההופעה באנגליה מול ניוקאסל, השוני בין המשחק הראשון לגומלין בקטאלוניה, הסכנה לכתם ואיך יסתיים השבוע שיכלול גם את ראיו וייקאנו.