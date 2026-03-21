הדילמה הבוערת של מכבי חיפה סביב עבדולאי סק

בעיצומו של המשא ומתן בין מכבי חיפה לבלם הסנגלי, עבדולאי סק, כפי שנחשף ב-ONE עומדת על הפרק סוגיית משך החוזה. בעוד השחקן דורש התחייבות לשנתיים, המועדון מציע חוזה לעונה אחת עם אופציה. למרות הפערים, הדעה הרווחת בקרב מקבלי ההחלטות היא שיש להשאיר את סק בקבוצה. הבלם ידע לאורך השנים עליות וירידות ביכולת המקצועית ובהתנהלות החברתית, אך בחיפה משוכנעים כי היתרונות עולים על החסרונות.

"מועדון כמו שלנו חייב בלם ברמה של סק”, אמרו במועדון. "שון גולדברג הוא בלם מצוין שצריך להישאר בסגל, אך אי אפשר יהיה להישען רק על ליסב עיסאת ששואף להתקדם לאירופה, או על אלעד אמיר הצעיר שבגילו חווה עליות וירידות טבעיות ביכולת. יהיה קשה מאוד להביא שחקן ברמתו של סק. גם אם לפעמים יש לו 'קריזות' שכוללות עימותים מיותרים עם שחקנים תוך כדי תנועות ידיים, בסופו של דבר מדובר בבלם שיודע לקרוא את המשחק, מתמודד פיזית עם כל חלוץ, מנוסה מאוד ויודע לכוון את יתר חבריו לקבוצה".

שוק זרים מטורלל ומענקי מונדיאל

בלם העבר של הקבוצה רפי אוסמו, המפרשן את משחקיה ברדיו חיפה, מחזק את הגישה הזו: "סק הוא בלם שראוי להיות במכבי חיפה. בתוך שוק הזרים האירופי המטורלל של היום, יהיה קשה מאוד למצוא שחקנים ברמתו שיוכלו לשרת את המועדון באופן מיידי. על אחת כמה וכמה כשמדובר בזר שכבר מכיר ומוקיר את המערכת וחי כאן מספיק שנים. אם חושבים על בניית הקבוצה לעונה הקרובה, סק יכול להיות אחד מעמודי התווך של ההגנה. אני מאוד אוהב את סגנון המשחק שלו. נכון שמדי פעם יש לו ירידות בריכוז, שאותן אני מכנה 'תקלות משמעתיות קטנות', כמו ריצה קדימה לחלק ההתקפי שיוצרת הפקרות מאחור. כאן הצוות המקצועי יצטרך ליישר אותו ולדאוג שיספק את משחק ההגנה האחראי שכל כך יכול להועיל למכבי חיפה".

עבדולאי סק (עמרי שטיין)

גם פרשן הכדורגל ניסן קניאס משוכנע שבמציאות הביטחונית הנוכחית, אין לירוקים מרחב תמרון רב: "המלחמה טורפת את הקלפים. לא יהיה פשוט להביא זרים איכותיים לישראל בקיץ הקרוב. כשיש לך שחקן איכותי שלא 'יברח' באזעקה הראשונה, עדיף להשאיר אותו. מעבר לכך, סק הוא עדיין הבלם הבכיר ביותר בליגה ושחקן רוטציה בנבחרת סנגל, אלופת אפריקה. צריך לזכור שבקיץ הקרוב סנגל תשתתף במונדיאל, ומכבי חיפה צפויה לקבל מפיפ"א תמלוגים בסך של לפחות 200 אלף אירו בגין שיתופו".

בין המאמן המועדף לעימותים בחדר ההלבשה

התחושה הכללית בחיפה לגבי סק היא דואלית. מצד אחד קיימת הרגשה שניתן להסתדר בלעדיו, אך מצד שני קיים חשש כבד לראות אותו משחק בקבוצת צמרת אחרת בליגת העל. הידיעה שברק בכר יעמוד על הקווים מחזקת את הרצון להשאיר את הבלם, לאור החיבור המצוין ביניהם מעונות האליפות הקודמות. עם זאת, אי אפשר להתעלם מהצדדים הפחות חיוביים. סק עלה לכותרות לאחר עימות פיזי עם לורנצו שימיץ' בתום המשחק מול פיורנטינה, ובהמשך התעמת מילולית עם דולב חזיזה בחדר ההלבשה, אירועים שהובילו להדחת השניים מתפקיד הקפטן.

הפרשן איציק אהרונוביץ מספק מבט נוקב על הירידה ביכולת: 'סק המרסק' זה הכינוי שהענקתי לו בתחילת דרכו בכפר גלים, למרות שבתחילה לא היה שחקן הרכב כי דילן בטובינסיקה הועדף על פניו. אבל לאט וביציבות סק קיבל את המושכות והצטיין בכל פרמטר. האנליזה שלי לגבי תכונותיו המקצועיות תמיד הייתה חיובית מאוד: משחק אווירי משובח, מתקל בחסד ושומר שבלתי ניתן לעבור אותו באחד על אחד. הוא מחפה, מגבה, מגיע לכל מקום ותמיד דרוך כשהכדור אצל היריב. צריך לומר את האמת גם כשהכדור היה ברגליו הוא ביצע את העבודה מצוין, הניע אותו למקום הנכון, היה זמין לקבל מסירה ושיחק ללא פחד. הוא ידע לצאת קדימה במצבים נייחים ואפילו כבש צמד בליגת האלופות מול פאריס סן ז'רמן".

"עודף ביטחון שפוגע בקבוצה"

לדברי אהרונוביץ, השינוי לרעה החל עם החתמתו של לורנצו שימיץ'. הוא טוען כי באותה תקופה סק הפך לבינוני וכי התנודתיות בתוצאות הקבוצה הייתה קשורה ישירות לירידה ביכולתו לאחר שחזר מאליפות אפריקה: "אז מה קרה לסק שהתחיל 'לרסק' את קבוצתו שלו? לדעתי מדובר בעודף ביטחון עצמי. הוא הרגיש מורם מעל כולם, עשה על המגרש ככל העולה על רוחו וחשב שהמאמנים הן מסאי דגו והן ברק בכר מפנקים אותו יתר על המידה. לדוגמה, מסאי כינה אותו בחיבה 'סקי', ובכר, במשחק מול הפועל פתח תקווה, העלה אותו להתקפה כשהקבוצה הייתה בפיגור 1:0 כדי שיציל את המצב. כששאלתי את ברק על כך במסיבת העיתונאים, הוא ענה לי בכעס שלסק יש 'נוכחות'. שיהיה".

עבדולאי סק חוסם את נדב נידם (עמרי שטיין)

אהרונוביץ חותם בביקורת מקצועית נוקבת: "בגדול, סק היה העונה במיטבו רק כשהפגין אחריות ושיחק כבלם פשוט, בלי לנסות להיות בקנבאואר. כשהוא התמקד בלדבר, לכוון ולתפקד כשחקן הגנה נטו, לא היו בעיות מהצד שלו. אבל ברגע שהוא התחיל לחפש 'גליקים ושטיקים', לעלות קדימה עם הכדור ולהפקיר את האחריות מאחור, הוא הפך לנטל מקצועי. שערים רבים הגיעו באשמתו הישירה, ולמרות זאת הוא המשיך לקבל קרדיט אינסופי ומעולם לא הושב על הספסל.

“קשה להבין איך בלם עושה ככל העולה על רוחו מבחינה טקטית וממשיך לשחק משחק אחרי משחק, זה נשגב מבינתי. במכבי חיפה יש בלמים צעירים ואחראים שיכולים להחליף את סק שכרגע 'מרסק' את היציבות במועדון. אם זה היה תלוי בי, הייתי משחרר אותו רק בגלל הקושי לשלוט בו מקצועית. מצד שני, סק של נבחרת סנגל ושל השנתיים הראשונות בחיפה היה מצוין, ובלם כזה הייתי רוצה בקבוצה. אבל כפי שנאמר, מי שמתרפק רק על העבר, כנראה שאין לו עתיד".