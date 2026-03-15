נ.ב.א 25-26
 מזרח 
73%7239-774266דטרויט פיסטונס
67%7136-768767בוסטון סלטיקס
63%7422-781968ניו יורק ניקס
60%7690-794067קליבלנד קאבלירס
58%7313-742064אורלנדו מג'יק
55%7543-762067טורונטו ראפטורס
54%7827-788767אטלנטה הוקס
53%7864-781468פילדלפיה 76'
51%8075-823869מיאמי היט
51%7722-799269שארלוט הורנטס
43%8137-788868שיקגו בולס
42%7629-728966מילווקי באקס
27%7742-720267ברוקלין נטס
25%7978-732265וושינגטון וויזארדס
24%8081-747167אינדיאנה פייסרס
 מערב 
76%7342-795868אוקלהומה ת'אנדר
74%7254-773965סן אנטוניו ספרס
65%7288-759566יוסטון רוקטס
61%8011-826869דנבר נאגטס
59%7301-744566פיניקס סאנס
58%8000-816169מינסוטה טימברוולבס
57%7819-781168לוס אנג'לס לייקרס
52%7341-742566לוס אנג'לס קליפרס
51%7653-774667גולדן סטייט ווריורס
46%7903-775567פורטלנד בלייזרס
36%7817-755667דאלאס מאבריקס
33%7916-763266ניו אורלינס פליקנס
31%8001-775067ממפיס גריזליס
30%8376-792067יוטה ג'אז
26%8191-755468סקרמנטו קינגס

ה-8 רצוף: אוקלהומה גברה 103:116 על מינסוטה

הת'אנדר לא עוצרים, ולמרות ערב רגוע של שיי הם יצאו עם הניצחון ושמרו על הפער בפסגת המערב. מנגד, הוולבס עדיין בסכנה לרדת למקום המוביל לפליי אין

שיי גילג'ס אלכסנדר מול רודי גובר (רויטרס)
שיי גילג'ס אלכסנדר מול רודי גובר (רויטרס)

כמדי יום ראשון, ליגת ה-NBA מספקת לנו משחקים מוקדמים בשעות נוחות, כשהפעם במשחק הראשון של היום האלופה, אוקלהומה סיטי ת’אנדר, גברה 103:116 על המינסוטה טימברוולבס, רשמה ניצחון 8 ברציפות ושמרה על פער של של 3.5 משחקים מסן אנטוניו השנייה במערב.

אוקלהומה סיטי ת’אנדר – מינסוטה טימברוולבס 103:116

יופי של משחק קיבלנו באוקלהומה, כשהקבוצה המקומית שמרה על הפער שלה במקום הראשון במערב ועלתה למאזן נהדר של 53 ניצחונות אל מול 15 הפסדים. מנגד, ההפסד של האורחת קירב אותה למקום השביעי המוביל לפליי אין, כשהצמרת בקונפרנס נותרה צמודה והכל נשאר פתוח לחלק האחרון של העונה הסדירה.

הת’אנדר פתחו את המשחק בשליטה מוחלטת וסיימו את הרבע הראשון ביתרון, אך האורחים ממינסוטה התעוררו והצליחו להפוך את המשחק ולרדת להפסקה כשהם ביתרון. הוולבס המשיכו מאיפה שהם הפסיקו ולקחו את השליטה גם ברבע השלישי, אך אז האלופה ידעה לעצור את המומנטום, פתחה מבערים וברחה כל הדרך לניצחון במשחק. 

אנתוני אדווארדס לא מבין (רויטרס)

שיי גילג’ס אלכסנדר הסתפק במשחק רגוע (בסטנדרטים שלו) עם דאבל דאבל של 20 נקודות ו-10 אסיסטים, כשלצידו בלטו צ’ט הולמגרן עם 21 נק’ ואייזיאה ג’ו עם 20. מהצד השני, משחק נהדר של 32 נקודות של ג’וליוס רנדל לא הספיק עבור מינסוטה, שהתקשתה יחד עם הכוכב הגדול אנתוני אדווארדס שסיים עם 19 נקודות בלבד.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
