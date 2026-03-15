ה-8 רצוף: אוקלהומה גברה 103:116 על מינסוטה

כמדי יום ראשון, ליגת ה-NBA מספקת לנו משחקים מוקדמים בשעות נוחות, כשהפעם במשחק הראשון של היום האלופה, אוקלהומה סיטי ת’אנדר, גברה 103:116 על המינסוטה טימברוולבס, רשמה ניצחון 8 ברציפות ושמרה על פער של של 3.5 משחקים מסן אנטוניו השנייה במערב.

יופי של משחק קיבלנו באוקלהומה, כשהקבוצה המקומית שמרה על הפער שלה במקום הראשון במערב ועלתה למאזן נהדר של 53 ניצחונות אל מול 15 הפסדים. מנגד, ההפסד של האורחת קירב אותה למקום השביעי המוביל לפליי אין, כשהצמרת בקונפרנס נותרה צמודה והכל נשאר פתוח לחלק האחרון של העונה הסדירה.

הת’אנדר פתחו את המשחק בשליטה מוחלטת וסיימו את הרבע הראשון ביתרון, אך האורחים ממינסוטה התעוררו והצליחו להפוך את המשחק ולרדת להפסקה כשהם ביתרון. הוולבס המשיכו מאיפה שהם הפסיקו ולקחו את השליטה גם ברבע השלישי, אך אז האלופה ידעה לעצור את המומנטום, פתחה מבערים וברחה כל הדרך לניצחון במשחק.

אנתוני אדווארדס לא מבין (רויטרס)

שיי גילג’ס אלכסנדר הסתפק במשחק רגוע (בסטנדרטים שלו) עם דאבל דאבל של 20 נקודות ו-10 אסיסטים, כשלצידו בלטו צ’ט הולמגרן עם 21 נק’ ואייזיאה ג’ו עם 20. מהצד השני, משחק נהדר של 32 נקודות של ג’וליוס רנדל לא הספיק עבור מינסוטה, שהתקשתה יחד עם הכוכב הגדול אנתוני אדווארדס שסיים עם 19 נקודות בלבד.