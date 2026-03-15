יום ראשון, 15.03.2026 שעה 22:36
כדורגל עולמי  >> ליגה אמריקאית
ליגה אמריקאית 26-27
 מזרח 
103-114ניו יורק סיטי1
102-84נאשוויל2
76-64אינטר מיאמי3
75-44ניו יורק רד בולס4
64-44די.סי. יונייטד5
55-44שארלוט6
44-54שיקאגו פייר7
47-44טורונטו8
32-23סינסינטי9
38-54אטלנטה יונייטד10
310-44מונטריאול11
312-54אורלנדו סיטי12
26-44קולומבוס קרו13
05-12ניו אינגלנד רבולושן14
07-24פילדלפיה יוניון15
 מערב 
120-84FC לוס אנג'לס1
103-114סן דייגו אפ.סי2
91-83ונקובר ווייטקאפס3
90-63סן חוזה ארת'קווייקס4
95-74ריאל סולט לייק5
62-43סיאטל סאונדרס6
66-74קולורדו ראפידס7
65-53יוסטון דינמו8
56-64דאלאס9
47-64לוס אנג'לס גלאקסי10
45-43מינסוטה יונייטד11
47-54אוסטין12
47-44קנזס סיטי13
311-64פורטלנד טימברס14
16-14סנט לואיס סיטי15

דור תורג׳מן הבקיע בניו אינגלנד נגד סינסינטי

החלוץ הישראלי פתח בהרכב יחד עם פיינגולד בהרכב המארחת, כבש גול נהדר עם הראש בדקה ה-31 והעניק יתרון שהשלים מהפך עבור קבוצתו. המגן התחיל במהלך

דור תורג'מן (IMAGO)
דור תורג'מן (IMAGO)

בזמן שבישראל הליגות עדיין לא חזרו בעקבות המצב הביטחוני ומבצע שאגת הארי, בזירות הבינלאומיות השחקנים הישראליים ממשיכים לייצג בכבוד. אחד מהם הוא דור תורג׳מן, שפתח בהרכב קבוצתו, ניו אינגלנד יחד עם המגן עילי פיינגולד, וכבש שער שהשלים מהפך נגד סינסינטי.

כאמור, צמד הישראלים פתח בהרכב, אך קבוצתם נקלעה לפיגור בדקה ה-19 משער של ג׳רארדו ואלנצואלה. שש דקות חלפו והשוויון הגיע משער של בראיין סבאיוס מבישול של לוקה לנגוני. עוד שש דקות חלפו ומהפך הושלם במהלך כחול לבן.

עילי פיינגולד חטף כדור והתחיל במהלך, העביר פס אל עבר לוקה לנגוני באגף, האחרון הגביה טוב לרחבה ומצא את ראשו של דור תורג׳מן שנגח מקרוב לרשת והשלים את המהפך.

