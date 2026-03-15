דור תורג׳מן הבקיע בניו אינגלנד נגד סינסינטי

בזמן שבישראל הליגות עדיין לא חזרו בעקבות המצב הביטחוני ומבצע שאגת הארי, בזירות הבינלאומיות השחקנים הישראליים ממשיכים לייצג בכבוד. אחד מהם הוא דור תורג׳מן, שפתח בהרכב קבוצתו, ניו אינגלנד יחד עם המגן עילי פיינגולד, וכבש שער שהשלים מהפך נגד סינסינטי.

כאמור, צמד הישראלים פתח בהרכב, אך קבוצתם נקלעה לפיגור בדקה ה-19 משער של ג׳רארדו ואלנצואלה. שש דקות חלפו והשוויון הגיע משער של בראיין סבאיוס מבישול של לוקה לנגוני. עוד שש דקות חלפו ומהפך הושלם במהלך כחול לבן.

עילי פיינגולד חטף כדור והתחיל במהלך, העביר פס אל עבר לוקה לנגוני באגף, האחרון הגביה טוב לרחבה ומצא את ראשו של דור תורג׳מן שנגח מקרוב לרשת והשלים את המהפך.