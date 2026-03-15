יום ראשון, 15.03.2026 שעה 22:37
כדורסל ישראלי  >> לאומית גברים סל

אחרי אשקלון: גם במכבי אשדוד עזב אחד הזרים

הסנטר דוויט ווילסון, מלך הריבאונדים בליגה הלאומית, ביקש לעזוב את הקבוצה בשל המצב הביטחוני במדינה. מהמועדון נמסר: "היה לנו לעונג לעבוד יחד"

מאמן מכבי אשדוד דן קציר (באדיבות המועדון)
מאמן מכבי אשדוד דן קציר (באדיבות המועדון)

הסנטר של מכבי אשדוד, דווייט ווילסון, הוא הזר השלישי בליגה הלאומית בכדורסל שעוזב את קבוצתו ביממה האחרונה בעקבות המצב הביטחוני, לאחר ששני הזרים של עירוני אשקלון עשו זאת מוקדם יותר היום (ראשון). 

ווילסון (27, 2.03) העמיד ממוצעים של של 16 נקודות, 13.1 ריבאונדים ו-25.1 במדד היעילות, מה שהפך אותו למלך הריבאונדים עד כה העונה של הליגה. מהמועדון נמסר: “בעקבות המצב הביטחוני בישראל, דוויט ביקש להשתחרר מהקבוצה. אנו מכבדים לחלוטין את החלטתו ומבינים את הסיטואציה המורכבת.

“דוויט, תודה על המקצוענות, המחויבות והאנרגיות שהבאת איתך למועדון מהרגע הראשון. היה לנו לעונג לעבוד יחד, על המגרש ומחוצה לו. מאחלים לך המון הצלחה בהמשך הדרך ומקווים שעוד ניפגש בעתיד”.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
