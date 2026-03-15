אחרי אשקלון: גם במכבי אשדוד עזב אחד הזרים

הסנטר של מכבי אשדוד, דווייט ווילסון, הוא הזר השלישי בליגה הלאומית בכדורסל שעוזב את קבוצתו ביממה האחרונה בעקבות המצב הביטחוני, לאחר ששני הזרים של עירוני אשקלון עשו זאת מוקדם יותר היום (ראשון).

ווילסון (27, 2.03) העמיד ממוצעים של של 16 נקודות, 13.1 ריבאונדים ו-25.1 במדד היעילות, מה שהפך אותו למלך הריבאונדים עד כה העונה של הליגה. מהמועדון נמסר: “בעקבות המצב הביטחוני בישראל, דוויט ביקש להשתחרר מהקבוצה. אנו מכבדים לחלוטין את החלטתו ומבינים את הסיטואציה המורכבת.

“דוויט, תודה על המקצוענות, המחויבות והאנרגיות שהבאת איתך למועדון מהרגע הראשון. היה לנו לעונג לעבוד יחד, על המגרש ומחוצה לו. מאחלים לך המון הצלחה בהמשך הדרך ומקווים שעוד ניפגש בעתיד”.