בשל פציעה בכתף: ג’וקוביץ’ ייעדר מטורניר מיאמי

נובאק ג’וקוביץ’ הודיע הערב (ראשון) על פרישה מטורניר מיאמי לאחר פציעה בכתף ימין. הג’וקר הסרבי שפתח טוב את העונה קיבל את ההחלטה שלושה ימים לאחר ההפסד לג’ק דרייפר בשמינית הגמר של טורניר אינדיאן וולס, כשהוא מעדיף לא להעמיס על הכתף לקראת המשך העונה.

ג’וקוביץ’ בן ה-38 (עוד חודשיים כבר 39) לא הצליח לעצור את הבריטי הצעיר בקליפורניה ונפרד מהטורניר מוקדם מהצפוי, כאשר כבר במהלך אותו משחק ניכר כי הוא מתמודד עם כאבים באזור הכתף. כעת, לאחר בדיקות נוספות והערכת המצב מצד הצוות הרפואי שלו, התקבלה ההחלטה שלא לקחת חלק בטורניר היוקרתי בפלורידה.

ינסה להיות כשיר לעונת החימר

היעדרותו של הסרבי מהווה מכה לא קטנה לטורניר (זכה בו בעבר 6 פעמים), שכן מדובר בטניסאי הגדול מכולם ובשחקן שמושך קהל רב בכל מקום אליו הוא מגיע. עבור ג’וקוביץ’, מדובר גם בהחלטה שמטרתה לשמור על כשירותו לקראת הטורנירים הגדולים של החודשים הקרובים, ובראשם עונת החימר שמתקרבת בצעדי ענק.

כזכור, בתחילת השנה ג’וקוביץ’ הציג יכולת מצוינת באליפות אוסטרליה, שם נעצר רק בגמר לאחר הפסד לקרלוס אלקראס. למרות ההפסד, הטורניר במלבורן הוכיח פעם נוספת כי הסרבי עדיין נמצא בצמרת העולמית ומסוגל להתמודד על התארים הגדולים ביותר.

כעת ינסה ג’וקוביץ’ להחלים מהפציעה ולחזור למגרשים בהקדם האפשרי, כשהמטרה המרכזית תהיה להגיע בכושר מלא לחלק המרכזי של העונה. אם אכן יצליח להתאושש במהירות, הסרבי צפוי לשוב ולהוות גורם משמעותי במאבק על התארים הגדולים של הסבב.