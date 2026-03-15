"אם ליברפול תשחק ככה היא תודח מהאלופות"

ליברפול יכולה לצאת מאוכזבת הערב (ראשון) מהמשחק שלה מול טוטנהאם באנפילד. לאחר שהובילו במשך 90 דקות, חניכיו של ארנס סלוט ראו כיצד ריצ’ארליסון משווה עם שער דרמטי ממש לפני שריקת בסיום ומחלץ נקודה סופר חשובה עבור התרנגולים, בעוד שהמארחת מסתבכת במאבק על המקום בליגהת האלופות בעונה הבאה.

בתקשורת הבריטית התמקדו בין היתר בחלוץ הברזילאי הנהדר ובטוטנהאם הנאבקת נגד הירידה, כשב’אינדפנדנט’ כתבו כי “ריצ’ארליסון רדף את המרסיסייד שוב והציל נקודה קריטית עבור טוטנהאם הנאבקת נגד הירידה”.

ב’סאן’ הוסיפו כי “הברזילאי הטריל את הקהל באנפילד עם שער שוויון מאוחר שקטע את רצף ההפסדים של הקבוצה, וזאת לאחר שיריבותיה לתחתית, נוטינגהאם פורסט, לידס ווסטהאם, איבדו נקודות עוד לפני שריקת הפתיחה בליברפול”.

ריצ'ארליסון מטריל את אוהדי ליברפול (IMAGO)

“מדובר באסון מוחלט”

פרשן ‘סקיי ספורט’, ג'ימי קארגר, לא חסך בביקורת על קבוצתו לשעבר: "זה היה באוויר, אמרתי את זה כל המחצית השנייה. הם הלכו מתוך שינה". קארגר ציין כי ריצ’ארליסון היה השחקן המסוכן ביותר של טוטנהאם והוסיף לגבי שער השוויון: "הקבוצה לא נאבקה על כדור ארוך ומלא תקווה, ואני לא בטוח לאן ואן דייק הלך. ליברפול הייתה מפוזרת לחלוטין".

הבלם לשעבר של המייטי רדס סיכם את איבוד הנקודות הכואב ואמר כי מדובר ב"אסון מוחלט" בכל הנוגע להעפלה לליגת האלופות, וטען כי “ליברפול גרמה לטוטנהאם להיראות כמו קבוצה ראויה שיכולה להישאר בליגה”.

ארנה סלוט (רויטרס)

ברדיו של ה-BBC, קלינטון מוריס התייחס למשחק של טוטנהאם: "זו הופעה חיובית ותוצאה חיובית, הם אפילו היו יכולים לנצח. ליברפול הייתה כל כך חלשה, ארנה סלוט חייב להסתכל על עצמו". מוריס שיבח את איגור טודור וטען כי תוכנית המשחק שלו הייתה "יוצאת מן הכלל", בעוד שעל המארחת הזהיר: "אם ליברפול תשחק ככה באמצע השבוע, היא תודח מליגת האלופות".