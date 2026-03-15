יום שני, 16.03.2026 שעה 00:18
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
7022-6131ארסנל1
6128-6030מנצ'סטר סיטי2
5441-5430מנצ'סטר יונייטד3
5137-4030אסטון וילה4
4940-4930ליברפול5
4835-5330צ'לסי6
4440-4429ברנטפורד7
4335-3430אברטון8
4243-4330ניוקאסל9
4146-4430בורנמות'10
4143-4030פולהאם11
4036-3930ברייטון12
4035-3030סנדרלנד13
3935-3330קריסטל פאלאס14
3248-3730לידס15
3047-4030טוטנהאם16
2943-2830נוטינגהאם פורסט17
2955-3630ווסטהאם18
2058-3230ברנלי19
1652-2230וולבס20

"אם ליברפול תשחק ככה היא תודח מהאלופות"

בתקשורת הבריטית לא חסכו בביקורת על המייטי רדס אחרי ה-1:1 הדרמטי. ג'ימי קארגר: "הם גרמו לטוטנהאם להיראות כמו קבוצה ראויה שיכולה להישאר בליגה"

מוחמד סלאח מתוסכל (רויטרס)
מוחמד סלאח מתוסכל (רויטרס)

ליברפול יכולה לצאת מאוכזבת הערב (ראשון) מהמשחק שלה מול טוטנהאם באנפילד. לאחר שהובילו במשך 90 דקות, חניכיו של ארנס סלוט ראו כיצד ריצ’ארליסון משווה עם שער דרמטי ממש לפני שריקת בסיום ומחלץ נקודה סופר חשובה עבור התרנגולים, בעוד שהמארחת מסתבכת במאבק על המקום בליגהת האלופות בעונה הבאה.

בתקשורת הבריטית התמקדו בין היתר בחלוץ הברזילאי הנהדר ובטוטנהאם הנאבקת נגד הירידה, כשב’אינדפנדנט’ כתבו כי “ריצ’ארליסון רדף את המרסיסייד שוב והציל נקודה קריטית עבור טוטנהאם הנאבקת נגד הירידה”.

ב’סאן’ הוסיפו כי “הברזילאי הטריל את הקהל באנפילד עם שער שוויון מאוחר שקטע את רצף ההפסדים של הקבוצה, וזאת לאחר שיריבותיה לתחתית, נוטינגהאם פורסט, לידס ווסטהאם, איבדו נקודות עוד לפני שריקת הפתיחה בליברפול”.

ריצריצ'ארליסון מטריל את אוהדי ליברפול (IMAGO)

“מדובר באסון מוחלט”

פרשן ‘סקיי ספורט’, ג'ימי קארגר, לא חסך בביקורת על קבוצתו לשעבר: "זה היה באוויר, אמרתי את זה כל המחצית השנייה. הם הלכו מתוך שינה". קארגר ציין כי ריצ’ארליסון היה השחקן המסוכן ביותר של טוטנהאם והוסיף לגבי שער השוויון: "הקבוצה לא נאבקה על כדור ארוך ומלא תקווה, ואני לא בטוח לאן ואן דייק הלך. ליברפול הייתה מפוזרת לחלוטין".

הבלם לשעבר של המייטי רדס סיכם את איבוד הנקודות הכואב ואמר כי מדובר ב"אסון מוחלט" בכל הנוגע להעפלה לליגת האלופות, וטען כי “ליברפול גרמה לטוטנהאם להיראות כמו קבוצה ראויה שיכולה להישאר בליגה”.

ארנה סלוט (רויטרס)

ברדיו של ה-BBC, קלינטון מוריס התייחס למשחק של טוטנהאם: "זו הופעה חיובית ותוצאה חיובית, הם אפילו היו יכולים לנצח. ליברפול הייתה כל כך חלשה, ארנה סלוט חייב להסתכל על עצמו". מוריס שיבח את איגור טודור וטען כי תוכנית המשחק שלו הייתה "יוצאת מן הכלל", בעוד שעל המארחת הזהיר: "אם ליברפול תשחק ככה באמצע השבוע, היא תודח מליגת האלופות".

