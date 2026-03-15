אושר המתווה להצלת העונה של הליגה בכדורסל

מנהלת ליגת העל בכדורסל נערכת לחזרה למגרשים תחת אש. מסמך פנימי של המנהלת, שהגיע לידי אתר ONE ונחשף כאן לראשונה, מפרט את “הוראת השעה” המקיפה שאושרה על ידי הדירקטוריון והדח”צים. המתווה גובש במטרה להציל את עונת 2025/26, תוך התחשבות במציאות הביטחונית המורכבת של מלחמת “שאגת הארי”.

על פי המסמך, היעד המרכזי הוא סיום העונה על המגרש, תוך גמישות מקסימלית בלוחות הזמנים וברישום השחקנים. “מועד סיום הליגה יוארך עד ליום 28.06.2026, הוא היום האחרון לפני חלון הנבחרות של פיב”א”, נכתב בהחלטה, כאשר הקבוצות הונחו לשריין אולמות גם למחזורי אמצע שבוע במהלך החודשים מאי ויוני.

לו”ז החזרה: שבועיים התארגנות ואירוח באזורים בטוחים

המנהלת הגדירה תנאים ברורים לחידוש הפעילות, המותנים באישור פיקוד העורף להתקהלות קהל (עד ה-10 באפריל). עם קבלת האישור, תינתן לקבוצות תקופת התארגנות של עד שבועיים. במידה והמגבלות יימשכו באזורים מסוימים, המנהלת נחושה להחזיר את המשחקים גם במחיר של נדידת קבוצות: “באפשרות הליגה להכריז על חידוש המשחקים גם במצב שהתקהלות מותרת באזורים נבחרים בארץ, או אז קבוצות שבאזורם לא ניתן להתקהל, יארחו את משחקיהן באזורים המותרים”. המנהלת תפצה כספית את אותן הקבוצות שייפגעו.

ג'ארד הארפר בפעולה (ראובן שוורץ)

הפורמט המקצועי תלוי בלוח השנה. אם הליגה תחודש עד 3 באפריל, היא תמשיך כסדרה. עם זאת, אם החידוש יידחה לטווח שבין 3 ל-10 באפריל, המנהלת תעבור לתוכנית מגירה הכוללת קיצור סדרות: “יישקלו חלופות לחידוש הליגה במתכונת מקוצרת ובהן קיצור סדרות רבע הגמר לשיטת הטוב מ-3”. במידה והליגה לא תחודש עד ה-10 באפריל, תתקבל החלטה חדשה לגמרי לגבי גורל העונה.

סוגיית הזרים: חלון העברות חריג וסנקציות

אחד האתגרים הגדולים ביותר הוא סירובם של שחקנים זרים לשוב לישראל בעקבות המלחמה. המנהלת החליטה להאריך את מועד ההעברות לשחקנים חדשים עד ל-30 באפריל בשעה 16:00, ואף לפתוח חלון בזק של 24 שעות להעברות פנימיות בין קבוצות הליגה ברגע שיוכרז תאריך החזרה.

צ'ינאנו אונוואקו עם הכדור (רועי כפיר)

המסמך קובע מנגנון להחלפת זרים “סרבנים”, אך מבהיר כי לא תתאפשר הגדלת המכסה מעבר ל-10 שחקנים רשומים בסך הכל. קבוצות שמיצו את מכסת ההחלפות יוכלו לגרוע עד 2 זרים סרבנים ולהחליפם, בתנאי שלא מדובר בפציעות קודמות. המנהלת מציבה תנאי נוקשה לשחקן שיבחר לא לחזור: “שחקן שנגרע מסגל קבוצתו משום שסירב לחזור ולשחק בישראל, לא יוכל לחזור להשתתף ו/או לשחק בליגת העל בעונת 25/26”.

כדי למנוע ניצול לרעה של המצב, הקבוצות יחויבו להציג תצהיר חתום על ידי השחקן המאשר את סירובו, והמנהלת אף שומרת לעצמה את הזכות לבצע שיחות ישירות עם סוכנים ומומחים רפואיים כדי לאמת את הנתונים.

ארי שטינברג, יושב ראש ליגת ווינר סל, אמר על המתווה: “המשימה המרכזית שעומדת לנגד עינינו היא להביא את הליגה לסיום ספורטיבי והכרעה על המגרש. אנחנו עובדים קודם כל עבור הקהל שלנו - הוא זכות הקיום שלנו, ולכן אפשרות כמו קיום משחקים ללא קהל יהיה צעד שננקוט בו רק במקרה של חוסר ברירה קיצוני. על הרעיון “הבועה” בחול: מדובר במוצא אחרון בלבד. אנחנו נעשה הכל כדי לשחק כאן בישראל, מול האוהדים שלנו ושנסיים את העונה עם אלופה. נשוב ונחדד שביטחון המדינה והאזרחים לפני הכל”.