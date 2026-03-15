קפצה מעליה: 0:2 חשוב למיינץ על ורדר ברמן

רגעי ההכרעה כבר כאן, ובכל אירופה הקבוצות נלחמות על מנת להשיג את המטרות שלהן. כך גם בליגה הגרמנית, שם המשיך לו המחזור ה-26 היום (ראשון) כשמיינץ ניצחה את ורדר ברמן בקרב התחתית ופרייבורג ואוניון ברלין סיימו ב-0:0 מאכזב.

ורדר ברמן – מיינץ 2:0

זה היה קרב תחתית קריטי לשתי הקבוצות לקראת הישורת האחרונה של העונה, ומי שיצאה עם ידה על העליונה הייתה דווקא האורחת, שנהנתה הודות לשערים של פול נבל (5’) ולי יאסונג (52’) ובכך טיפסה מעל יריבתה הערב.

פרייבורג – אוניון ברלין 1:0

המארחת שואפת להגיע לאירופה, האורחת רוצה לברוח מהתחתית ושתיהן היו קרובות להישאר במקום, אך בדקה ה-92 וואו יאונג, כשמו כן הוא, כבש שער מרהיב ועזר לקבוצה מעיר הבירה לחזור הביתה עם 3 הנקודות.