יום שני, 16.03.2026 שעה 11:27
6725-9326באיירן מינכן1
5826-5526בורוסיה דורטמונד2
5034-5426הופנהיים3
5034-5126שטוטגרט4
4735-4826לייפציג5
4533-4926באייר לברקוזן6
3849-4926איינטרכט פרנקפורט7
3443-3726פרייבורג8
3142-3126אוניון ברלין9
3145-3126אוגסבורג10
3037-2926המבורג11
2843-3026בורוסיה מנשנגלדבאך12
2741-3126מיינץ13
2544-3526פ.צ. קלן14
2547-2926ורדר ברמן15
2442-2326סט. פאולי16
2156-3526וולפסבורג17
1458-2426היידנהיים18

שטוטגרט גברה 0:1 על לייפציג, אונדב הכריע

שער של סגן מלך השערים בבונדסליגה ניצח בקרב על המקום הרביעי ופתח הפרש של שלוש נקודות בין הקבוצות לטובת המנצחת. מיינץ ניצחה 0:2 את ורדר ברמן

|
שחקני שטוטגרט מרוצים (IMAGO)
רגעי ההכרעה כבר כאן, ובכל אירופה הקבוצות נלחמות על מנת להשיג את המטרות שלהן. כך גם בליגה הגרמנית, שם המשיך לו המחזור ה-26 היום (ראשון) כששטוטגרט ניצחה 0:1 את לייפציג, מיינץ ניצחה את ורדר ברמן בקרב התחתית ופרייבורג הפסידה 1:0 לאוניון ברלין.

שטוטגרט – לייפציג 0:1

כשהן עם אותה כמות נקודות, שתי הקבוצות נפגשו לקרב ישיר על המקום הרביעי כשהמארחת השיגה ניצחון קריטי. דניז אונדב ניצל טעות בהגנה של לייפציג בדקה ה-56 כדי להעניק יתרון לקבוצתו, ווילי אורבן נעצר רק בקורה בתוספת הזמן ושטוטגרט סיימה כמנצחת במאבק החשוב.

ורדר ברמן – מיינץ 2:0

זה היה קרב תחתית קריטי לשתי הקבוצות לקראת הישורת האחרונה של העונה, ומי שיצאה עם ידה על העליונה הייתה דווקא האורחת, שנהנתה הודות לשערים של פול נבל (5’) ולי יאסונג (52’) ובכך טיפסה מעל יריבתה הערב.

שחקני מיינץ חוגגים (IMAGO)

פרייבורג – אוניון ברלין 1:0

המארחת שואפת להגיע לאירופה, האורחת רוצה לברוח מהתחתית ושתיהן היו קרובות להישאר במקום, אך בדקה ה-92 וואו יאונג, כשמו כן הוא, כבש שער מרהיב ועזר לקבוצה מעיר הבירה לחזור הביתה עם 3 הנקודות.

/* LAST / NEXT ROUNDs */