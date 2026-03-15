שטוטגרט גברה 0:1 על לייפציג, אונדב הכריע

רגעי ההכרעה כבר כאן, ובכל אירופה הקבוצות נלחמות על מנת להשיג את המטרות שלהן. כך גם בליגה הגרמנית, שם המשיך לו המחזור ה-26 היום (ראשון) כששטוטגרט ניצחה 0:1 את לייפציג, מיינץ ניצחה את ורדר ברמן בקרב התחתית ופרייבורג הפסידה 1:0 לאוניון ברלין.

שטוטגרט – לייפציג 0:1

כשהן עם אותה כמות נקודות, שתי הקבוצות נפגשו לקרב ישיר על המקום הרביעי כשהמארחת השיגה ניצחון קריטי. דניז אונדב ניצל טעות בהגנה של לייפציג בדקה ה-56 כדי להעניק יתרון לקבוצתו, ווילי אורבן נעצר רק בקורה בתוספת הזמן ושטוטגרט סיימה כמנצחת במאבק החשוב.

ורדר ברמן – מיינץ 2:0

זה היה קרב תחתית קריטי לשתי הקבוצות לקראת הישורת האחרונה של העונה, ומי שיצאה עם ידה על העליונה הייתה דווקא האורחת, שנהנתה הודות לשערים של פול נבל (5’) ולי יאסונג (52’) ובכך טיפסה מעל יריבתה הערב.

פרייבורג – אוניון ברלין 1:0

המארחת שואפת להגיע לאירופה, האורחת רוצה לברוח מהתחתית ושתיהן היו קרובות להישאר במקום, אך בדקה ה-92 וואו יאונג, כשמו כן הוא, כבש שער מרהיב ועזר לקבוצה מעיר הבירה לחזור הביתה עם 3 הנקודות.