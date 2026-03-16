רבע 2, 11:25: פילדלפיה - פורטלנד 29:30

הנציג הבכיר שלנו בליגה הטובה בעולם וקבוצתו, פורטלנד טרייל בלייזרס, ממשיכים בשעה זו במסע שלהם להבטחת המקום הפליי אין, כשהם יוצאים לחוף המזרחי למפגש מול פילדלפיה. האורחת רוצה לשפר עמדות לקראת משחקי ההכרעה של העונה, כשהיא דולקת בעקבות הלוס אנג’לס קליפרס והגולדן סטייס ווריורס.

הכוכב הגדול של פורטלנד, הלא הוא האולסטאר דני אבדיה, מגיע לאחר שהתאושש מפציעת הגב שמנעה ממנו לשחק בשישה משחקים רצופים. הפורוורד הישראלי הספיק לרשום שלוש הופעות מאז שחזר, בהן הוא רשם ממוצע של 19 נקודות. בפעם האחרונה שדני פגש את הסיקסרס הוא סיפק תצוגה נהדרת והיה על סף טריפל דאבל, כשקלע 26 נקודות, לקח 10 ריבאונדים ומסר 8 אסיסטים בניצחון קבוצתו.

הטרייל בלייזרס יושבים להם במקום ה-10 במערב, מקום שנותן את הכרטיס לפליי אין בסיום העונה הסדירה. לזכות פורטלנד מאזן של 32 ניצחונות אל מול 35 הפסדים, ואפשר להגיד שהם יסיימו לכל הפחות במקום בהם הם נמצאים, כשממפיס מהמקום ה-11 מרוחקת ממנה 8.5 משחקים. החבורה של טיאגו ספליטר ניצחה את משחקה האחרון עם 114:124 על יוטה.

מהצד השני מופיעה פילדלפיה, שחסרה לא מעט שחקני מפתח, בראשם הקלע המוביל שלה העונה טייריס מקסי, ה-MVP לשעבר ג’ואל אמביד וכמובן פול ג’ורג’ המושעה. הסיקרס מדורגים במקום ה-9 במזרח וגם הם ככל הנראה לא יפלו מהאזור המוביל לפליי אין. עם זאת, המארחת לוטשת את עיניה אל עבר המקומות המובילים ישירות לפלייאוף, מהם היא מרוחקת פחות משלושה משחקים.

רבע ראשון: 27:30 לפילדלפיה

חמישיית פילדלפיה: קוונטין גריימס, וי ג’יי אדג’קום, ג’סטין אדווארדס, דומיניק ברלו ואדם בונה.

חמישיית פורטלנד טרייל בלייזרס: ג’רו הולידיי, דני אבדיה, ג’רמי גראנט, טומאני קמארה ודונבון קלינגן.

האורחת פתחה נהדר עם אנד וואן של דונבון קלינגן ושלשה של ג’רמי גרנט, כשדני אבדיה מיד נכנס לעניינים עם סל ועבירה משלו שחתמה ריצת 0:9 מהירה לזכות פורטלנד. פילי התאוששה עם 5 נקודות רצופות כולל דאנק גדול של דומיניק ברלו, אך גראנט צלף עוד שלשה מהפינה וצינן את ההתלהבות. הסיקסרס רצו 0:9 והשוו ל-14:14, וטיאגו ספליטר הזעיק פסק זמן.

דני ירד לספסל ופילדלפיה חזרה חדה מהטיים אווט ועלתה ליתרון ראשון בהתמודדות. כשהבלייזרס נראו אבודים בהתקפה ג’ו הולידיי היה שם לנווט את הספינה עם חמש נקודות רצופות ששמרו אותם קרוב. דני עלה מהספסל, מסר אסיסט וקלע עונשין שקבע 26:28, אבל גריימס סיים אלי הופ נהדר ונתן יתרון 3 לפילי.