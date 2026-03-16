יום שני, 16.03.2026 שעה 00:39
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
72%7358-785067דטרויט פיסטונס
67%7136-768767בוסטון סלטיקס
63%7422-781968ניו יורק ניקס
59%7820-806068קליבלנד קאבלירס
58%7313-742064אורלנדו מג'יק
56%7651-773968טורונטו ראפטורס
54%7827-788767אטלנטה הוקס
53%7864-781468פילדלפיה 76'
51%8075-823869מיאמי היט
51%7722-799269שארלוט הורנטס
43%7752-742367מילווקי באקס
43%8137-788868שיקגו בולס
27%7742-720267ברוקלין נטס
25%7978-732265וושינגטון וויזארדס
24%8215-759468אינדיאנה פייסרס
 מערב 
76%7342-795868אוקלהומה ת'אנדר
74%7254-773965סן אנטוניו ספרס
65%7288-759566יוסטון רוקטס
61%8011-826869דנבר נאגטס
59%7301-744566פיניקס סאנס
58%8000-816169מינסוטה טימברוולבס
57%7819-781168לוס אנג'לס לייקרס
52%7341-742566לוס אנג'לס קליפרס
51%7653-774667גולדן סטייט ווריורס
46%7903-775567פורטלנד בלייזרס
37%7937-768668דאלאס מאבריקס
33%7916-763266ניו אורלינס פליקנס
31%8001-775067ממפיס גריזליס
30%8376-792067יוטה ג'אז
26%8191-755468סקרמנטו קינגס

רבע 2, 11:25: פילדלפיה - פורטלנד 29:30

NBA: דני אבדיה והבלייזרס פתחו טוב את המשחק כשהפורוורד הישראלי היה פעיל בהתקפה, אך הסיקסרס ענו להם עם ריצה משלהם ולקחו לידיים שלהם את ההובלה

דני אבדיה (רויטרס)
דני אבדיה (רויטרס)

הנציג הבכיר שלנו בליגה הטובה בעולם וקבוצתו, פורטלנד טרייל בלייזרס, ממשיכים בשעה זו במסע שלהם להבטחת המקום הפליי אין, כשהם יוצאים לחוף המזרחי למפגש מול פילדלפיה. האורחת רוצה לשפר עמדות לקראת משחקי ההכרעה של העונה, כשהיא דולקת בעקבות הלוס אנג’לס קליפרס והגולדן סטייס ווריורס.

הכוכב הגדול של פורטלנד, הלא הוא האולסטאר דני אבדיה, מגיע לאחר שהתאושש מפציעת הגב שמנעה ממנו לשחק בשישה משחקים רצופים. הפורוורד הישראלי הספיק לרשום שלוש הופעות מאז שחזר, בהן הוא רשם ממוצע של 19 נקודות. בפעם האחרונה שדני פגש את הסיקסרס הוא סיפק תצוגה נהדרת והיה על סף טריפל דאבל, כשקלע 26 נקודות, לקח 10 ריבאונדים ומסר 8 אסיסטים בניצחון קבוצתו.

הטרייל בלייזרס יושבים להם במקום ה-10 במערב, מקום שנותן את הכרטיס לפליי אין בסיום העונה הסדירה. לזכות פורטלנד מאזן של 32 ניצחונות אל מול 35 הפסדים, ואפשר להגיד שהם יסיימו לכל הפחות במקום בהם הם נמצאים, כשממפיס מהמקום ה-11 מרוחקת ממנה 8.5 משחקים. החבורה של טיאגו ספליטר ניצחה את משחקה האחרון עם 114:124 על יוטה.

מהצד השני מופיעה פילדלפיה, שחסרה לא מעט שחקני מפתח, בראשם הקלע המוביל שלה העונה טייריס מקסי, ה-MVP לשעבר ג’ואל אמביד וכמובן פול ג’ורג’ המושעה. הסיקרס מדורגים במקום ה-9 במזרח וגם הם ככל הנראה לא יפלו מהאזור המוביל לפליי אין. עם זאת, המארחת לוטשת את עיניה אל עבר המקומות המובילים ישירות לפלייאוף, מהם היא מרוחקת פחות משלושה משחקים.

רבע ראשון: 27:30 לפילדלפיה

חמישיית פילדלפיה: קוונטין גריימס, וי ג’יי אדג’קום, ג’סטין אדווארדס, דומיניק ברלו ואדם בונה.

חמישיית פורטלנד טרייל בלייזרס: ג’רו הולידיי, דני אבדיה, ג’רמי גראנט, טומאני קמארה ודונבון קלינגן.

האורחת פתחה נהדר עם אנד וואן של דונבון קלינגן ושלשה של ג’רמי גרנט, כשדני אבדיה מיד נכנס לעניינים עם סל ועבירה משלו שחתמה ריצת 0:9 מהירה לזכות פורטלנד. פילי התאוששה עם 5 נקודות רצופות כולל דאנק גדול של דומיניק ברלו, אך גראנט צלף עוד שלשה מהפינה וצינן את ההתלהבות. הסיקסרס רצו 0:9 והשוו ל-14:14, וטיאגו ספליטר הזעיק פסק זמן.

דומיניק ברלו מטביע (רויטרס)

דני ירד לספסל ופילדלפיה חזרה חדה מהטיים אווט ועלתה ליתרון ראשון בהתמודדות. כשהבלייזרס נראו אבודים בהתקפה ג’ו הולידיי היה שם לנווט את הספינה עם חמש נקודות רצופות ששמרו אותם קרוב. דני עלה מהספסל, מסר אסיסט וקלע עונשין שקבע 26:28, אבל גריימס סיים אלי הופ נהדר ונתן יתרון 3 לפילי.

