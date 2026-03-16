יום שני, 16.03.2026 שעה 04:20
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
72%7358-785067דטרויט פיסטונס
67%7136-768767בוסטון סלטיקס
63%7422-781968ניו יורק ניקס
59%7820-806068קליבלנד קאבלירס
58%7313-742064אורלנדו מג'יק
56%7651-773968טורונטו ראפטורס
54%7827-788767אטלנטה הוקס
54%7967-792369פילדלפיה 76'
51%8075-823869מיאמי היט
51%7722-799269שארלוט הורנטס
43%7752-742367מילווקי באקס
43%8137-788868שיקגו בולס
27%7742-720267ברוקלין נטס
25%7978-732265וושינגטון וויזארדס
24%8215-759468אינדיאנה פייסרס
 מערב 
76%7342-795868אוקלהומה ת'אנדר
74%7254-773965סן אנטוניו ספרס
65%7288-759566יוסטון רוקטס
61%8011-826869דנבר נאגטס
59%7301-744566פיניקס סאנס
58%8000-816169מינסוטה טימברוולבס
57%7819-781168לוס אנג'לס לייקרס
52%7341-742566לוס אנג'לס קליפרס
51%7653-774667גולדן סטייט ווריורס
46%8012-785868פורטלנד בלייזרס
37%7937-768668דאלאס מאבריקס
33%7916-763266ניו אורלינס פליקנס
31%8001-775067ממפיס גריזליס
30%8376-792067יוטה ג'אז
26%8191-755468סקרמנטו קינגס

25 לאבדיה, פורטלנד נכנעה 109:103 לפילדלפיה

הפורוורד הישראלי אומנם רשם משחק אישי לא רע בכלל, אך לא היה יציב מספיק כדי להשיג ניצחון עבור הבלייזרס. גריימס (31) היה נהדר והוביל את הסיקסרס

דני אבדיה מול וי ג'יי אדג'קום (רויטרס)
דני אבדיה מול וי ג'יי אדג'קום (רויטרס)

כשהפנים למעלה בטבלת המערב ועם הרבה רצון לשפר עמדות לקראת הפליי אין הקרב ובא, פורטלנד יכולה לצאת מאוד מאוכזבת הלילה (בין ראשון לשני), לאחר שהיא רשמה הפסד 109:103 לפילדלפיה. דני אבדיה אומנם רשם משחק אישי טוב עבורו עם 25 נקודות, 9 אסיסטים ו-6 ריבאונדים, אך הוא הרבה לאבד (7 איב’) וקאמבק שלו בדקות הסיום לא הספיק לבלייזרס כדי להשיג את הניצחון.

האורחים פתחו נהדר את המשחק עם ריצת 0:9 שנחתמה עם אנד וואן מוצלח של דני, אך הסיקסרס ידעו לחזור למשחק והם סיימו את הרבע הראשון כשהם ביתרון. ניכר היה שבכל זמן שאבדיה נמצא על המגרש – פורטלנד טובה יותר, וזה בא לידי ביטוי גם ברבע השני, כשהפורוורד הישראלי נכנס לעניינים אחרי פתיחה פושרת, ועם סלים ואסיסטים חשובים הוא הוריד את האורחת ליתרון בהפסקה, כשהוא קולע בספרות כפולות.

פילי עלתה נהדר לחצי השני והיא לקחו מהר מאוד את השליטה בהתמודדות. דני רשם רבע שלישי רע בו לא קלע בכלל, כש-6 דקות לסיום המארחת כבר עלתה ליתרון 14 ונראה שהמשחק היה כבר גמור. אבדיה לא אמר נואש, לקח את העניינים לידיים שלו והוביל קאמבק נהדר שסידר לנו דקות סיום צמודות, אך בסופו של דבר פורטלנד לא הייתה מרוכזת מספיק והיא הפסידה את המשחק.

דני אבדיה בפעולה (רויטרס)דני אבדיה בפעולה (רויטרס)

כעת, הפנים של עם ישראל כולו אל עבר הדרבי הישראלי הגדול שייערך הלילה (17.3, 1:30), כשפורטלנד תמשיך את המסע שלה בחוף המזרחי בברקלייס סנטר של ברוקלין נטס ובן שרף ודני וולף. מנגד, פילדלפיה תרצה להמשיך לנצח כשהיא תצא למשחק חוץ לא פשוט אצל דנבר נאגטס וניקולה יוקיץ’.

קלעו לפילדלפיה: קוונטין גריימס 31 נקודות, ג’סטין אדווארדס 21, וי ג’יי אדג’קום 18 ו-12 ריבאונדים, קאמרון פיין ודומיניק ברלו 11 כל אחד, טרנדון ווטפורד 7, אנדרה דראמונד 6 ו-17 ריבאונדים ואדם בונה ומארג’ון בושאמפ 2 כל אחד.

קלעו לפורטנלד: דני אבדיה 25 נקודות ו-9 אסיסטים, ג’רמי גרנט 20, סקוט הנדרסון ודונבון קלינגן 11 כל אחד, ויט קרז’י 9, טומאני קמארה 7, רוברט וויליאמס 6, ג’רו הולידיי ומאטיס טייבול 5 כל אחד וסידי סיסוקו 4.

רבע ראשון: 27:30 לפילדלפיה

חמישיית פילדלפיה: קוונטין גריימס, וי ג’יי אדג’קום, ג’סטין אדווארדס, דומיניק ברלו ואדם בונה.

חמישיית פורטלנד טרייל בלייזרס: ג’רו הולידיי, דני אבדיה, ג’רמי גרנט, טומאני קמארה ודונבון קלינגן.

האורחת פתחה נהדר עם אנד וואן של דונבון קלינגן ושלשה של ג’רמי גרנט, כשדני אבדיה מיד נכנס לעניינים עם סל ועבירה משלו שחתמה ריצת 0:9 מהירה לזכות פורטלנד. פילי התאוששה עם 5 נקודות רצופות כולל דאנק גדול של דומיניק ברלו, אך גרנט צלף עוד שלשה מהפינה וצינן את ההתלהבות. הסיקסרס רצו 0:9 והשוו ל-14:14, וטיאגו ספליטר הזעיק פסק זמן.

דומיניק ברלו מטביע (רויטרס)דומיניק ברלו מטביע (רויטרס)
גג'רמי גרנט במאבק על הכדור (רויטרס)

דני ירד לספסל ופילדלפיה חזרה חדה מהטיים אווט ועלתה ליתרון ראשון בהתמודדות. כשהבלייזרס נראו אבודים בהתקפה ג’ו הולידיי היה שם לנווט את הספינה עם חמש נקודות רצופות ששמרו אותם קרוב. דני עלה מהספסל, מסר אסיסט וקלע עונשין שקבע 26:28, אבל גריימס סיים אלי הופ נהדר ונתן יתרון 3 לפילי.

דני אבדיה מטביע (רויטרס)דני אבדיה מטביע (רויטרס)

רבע שני: 53:54 לפורטלנד

דני פתח את הרבע עם מסירה נהדרת לסיסוקו שנעצר בעבירה ודייק פעמיים מהקו, כשלאחר מכן אבדיה הלך בעצמו לזרוק עונשין אך קלע רק פעם אחת, כשהיתרון חזר לפורטלנד. פילי רצה 0:6, אך דני עצר זאת עם חדירה טובה ואנד וואן מוצלח, לו הוסיף אסיסט לקרז’י ועוד דאנק שקבע 41:42 לבלייזרס. הפורוורד הישראלי הראה מעט מהמהירות האדירה שלו שהוא ניווט התקפות בקצב גבוה של האורחת, אבל קווינטון גריימס נראה נהדר והחזיר את ההובלה לקבוצה המקומית.

קווינטון גריימס עולה לסל (רויטרס)קווינטון גריימס עולה לסל (רויטרס)
גג'רמי גרנט צולף שלשה מהפינה (רויטרס)

דני קבע 46:47 מהעונשין כששתי הקבוצות המשיכו ליידות זריקות מחוץ לקשת, אך ללא הצלחה. רוברט וויליאמס קלע 4 נקודות רצופות עבור פורטלנד ונתן לה יתרון של שתי נקודות, רק כדי לראות את אדג’קום משווה את התוצאה. אדם בונה הפעיל את הכוח האדיר שלו והניח 2 מתחת לסל, קמארה ענה לו עם שלשה מדויקת מהפינה שהורידה את הבלייזרס ביתרון להפסקה.

דני אבדיה בדיון עם השופט (רויטרס)דני אבדיה בדיון עם השופט (רויטרס)
סידי סיסוקו (רויטרס)סידי סיסוקו (רויטרס)

רבע שלישי: 76:82 לפילדלפיה

אדג’קום וקמארה החליפו סלים בפתיחת החצי השני, כשברלו הוסיף לכך שלשה מוצלחת ועוד שתי קליעות עונשין מדויקות שנתנו לפילדלפיה את היתרון. גרנט השווה עם 5 נקודות רצופות, כשדני חזר מההפסקה לא מספיק מרוכז ואיבד כדור. ריצת 0:8 של המארחת הורידו את הקבוצות לפסק זמן של טיאגו ספליטר, ממנו קלינגן חזר נהדר עם דאנק חשוב. אדווארדס כבר קבע 65:74 לפילי, אך סקוט אנדרסון התעורר ושמר את הבלייזרס קרוב. בסופו של דבר, ולמרות רבע לא טוב שלה, פורטלנד הצליחה להישאר במשחק.

קאמרון פיין מבסוט (רויטרס)קאמרון פיין מבסוט (רויטרס)
טומאני קמארה עם הכדור (רויטרס)טומאני קמארה עם הכדור (רויטרס)

רבע רביעי: 103:109 לפילדלפיה

אבדיה מצא את קרז’י לשלשה מוצלחת, והוסיף שלשה גדולה בסטפ באק שהשוותה את המשחק ופתחה אותו מחדש. פילי רצה 0:6 והחזירה לעצמה יתרון נוח של 6 נקודות, כשווטפורד וגריימס דאגו להעלות אותו ל-9. פורטלנד פשוט לא מצאה את עצמה ושפת הגוף נראתה לא טוב כשגריימס המשיך ללהוט, הוביל ריצת 0:6 והעלה את היתרון של הסיקסרס ל-14 נקודות. כשהכל נראה אבוד דני אבדיה התעורר, קלע שלשה חשובה, השיג אנד וואן בהתקפה לאחר מכן וקבע 95:101 לפילי, כשלזכותו 21 נקודות.

דונבון קלינגן (רויטרס)דונבון קלינגן (רויטרס)
דני אבדיה מוסר (רויטרס)דני אבדיה מוסר (רויטרס)

סקוט הנדרסון כבר הוריד את ההפרש לשתי נקודות בלבד, אבל אדג’קום ואדווארדס היו שם כדי להרגיע את העניינים. דני המשיך להפגין דקות נהדרות במאני טיים והשיג שתי נקודות מקו העונשין, אך אדג’קום קלע סל שנתן לפילי הרבה נחת. דני המשיך במשחק המפוזר שלו, ועם האיבוד ה-7 שלו בערב הוא קבע את גורל המשחק, כשפורטלנד איבדה סיכוי אמיתי לנצח. 

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
/* LAST / NEXT ROUNDs */