יום ראשון, 15.03.2026 שעה 20:55
ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
7028-7728ברצלונה1
6624-6028ריאל מדריד2
5725-4728אתלטיקו מדריד3
5533-5128ויאריאל4
4334-4227בטיס5
4030-3727סלטה ויגו6
3742-3528אספניול7
3541-4027ריאל סוסיאדד8
3530-2328חטאפה9
3540-3028אתלטיק בילבאו10
3432-3227אוססונה11
3443-3128ג'ירונה12
3242-3028ולנסיה13
3147-3728סביליה14
3133-2727ראיו וייקאנו15
2845-3328מיורקה16
2838-2628אלאבס17
2645-3628אלצ'ה18
2245-2927לבאנטה19
2144-1828אוביידו20

גאבי: פליק תמיד היה שם בשבילי, ממש כמו אבא

קשר ברצלונה אחרי החזרה מהפציעה ב-2:5 על סביליה, על המאמן ("אני אסיר תודה לו"), ההתאוששות ("יותר קשה מהפעם הקודמת") והמועדון ("תמיד אתן הכל")

גאבי (IMAGO)
אחרי שריאל מדריד נתנה הצגה המחזור, גם ברצלונה רצתה להראות רמה גבוהה וכך היא עשתה היום (ראשון) כשהביסה 2:5 את סביליה בקאמפ נואו במשחק חגיגי. ראפיניה כבש שלושער, ז’ואאו קאנסלו ודני אולמו הוסיפו אבל אם תשאלו את האוהדים הקטלונים, הסיפור האמיתי היה חזרתו של גאבי מהפציעה הארוכה.

הקשר דיבר על ההתאוששות שהיה צריך לעבור: “זה היה מאוד קשה, למען האמת, הרבה יותר מהפעם הקודמת. התהליך היה יותר כואב והיה קשה לעבור אותו מיום ליום. התחושה לשחק בקאמפ נואו היא ייחודית, אני מאוד שמח”.

“מקווה שפליק יהיה כאן עוד שנים רבות”

על הקשר עם האנזי פליק: “הוא תמיד היה שם בשבילי, כמו אבא. הוא תמיד תמך בי. אני מאוד אסיר תודה לו, כי הוא תמיד האמין בי ושמתי לב לזה. אני מאוד שמח איתו ואני מקווה שהוא יהיה כאן עוד שנים רבות”.

נקמה מתוקה: בארסה עם 2:5 מרשים על סביליה

גאבי הוסיף לסיום: “אני תמיד נותן את כל כולי למועדון הזה, ואני אמשיך לעשות כך עד סוף חיי. עכשיו מגיעה ניוקאסך ואז ראיו וייקאנו, הן יריבות קשות. כולנו מתכוננים עכשיו לליגת האלופות”.

