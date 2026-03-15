גאבי: פליק תמיד היה שם בשבילי, ממש כמו אבא

אחרי שריאל מדריד נתנה הצגה המחזור, גם ברצלונה רצתה להראות רמה גבוהה וכך היא עשתה היום (ראשון) כשהביסה 2:5 את סביליה בקאמפ נואו במשחק חגיגי. ראפיניה כבש שלושער, ז’ואאו קאנסלו ודני אולמו הוסיפו אבל אם תשאלו את האוהדים הקטלונים, הסיפור האמיתי היה חזרתו של גאבי מהפציעה הארוכה.

הקשר דיבר על ההתאוששות שהיה צריך לעבור: “זה היה מאוד קשה, למען האמת, הרבה יותר מהפעם הקודמת. התהליך היה יותר כואב והיה קשה לעבור אותו מיום ליום. התחושה לשחק בקאמפ נואו היא ייחודית, אני מאוד שמח”.

“מקווה שפליק יהיה כאן עוד שנים רבות”

על הקשר עם האנזי פליק: “הוא תמיד היה שם בשבילי, כמו אבא. הוא תמיד תמך בי. אני מאוד אסיר תודה לו, כי הוא תמיד האמין בי ושמתי לב לזה. אני מאוד שמח איתו ואני מקווה שהוא יהיה כאן עוד שנים רבות”.

גאבי הוסיף לסיום: “אני תמיד נותן את כל כולי למועדון הזה, ואני אמשיך לעשות כך עד סוף חיי. עכשיו מגיעה ניוקאסך ואז ראיו וייקאנו, הן יריבות קשות. כולנו מתכוננים עכשיו לליגת האלופות”.