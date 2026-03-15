עדיפות לאומית ועירונית: החזון של נורדיה

באמצע העשור הקודם קם מועדון כדורגל חדש בבירת ישראל - בית"ר נורדיה ירושלים, מועדון שהוקם ע"י עשרות אוהדים של בית"ר ירושלים, שרצו ליצור פלטפורמה אלטרנטיבית לקבוצתם האהודה. מהרגע הראשון שמו המקימים דגש על הקמת מחלקת נוער, שהתפתחה לאורך השנים ומיצבה את מעמדה כאלטרנטיבה מצוינת לשחקנים מהבירה ומסביבתה הקרובה, שלא מצאו את מקומם בקבוצות של מחלקות הנוער של המועדונים הגדולים בעיר - בית"ר והפועל, וכן לשחקנים שומרי מסורת - מאחר וכל קבוצות המחלקה הן קבוצות "צו פיוס".



בית"ר נורדיה הצליחה עם השנים לזכות לייצוג בליגה הלאומית לנוער ובליגות הארציות בשנתוני הנערים, לאורך השנים הצליחה להעלות כמות נכבדת של שחקנים מקבוצת הנוער לקבוצת הבוגרים - חלקם היו שותפים לעליה דרמטית לליגה א' ובעונה שעברה להגעה עד למשחק הפלייאוף לעליה לליגה הלאומית תחת הדרכתו של אלירן ממן - שצמח כמאמן במחלקת הנוער, תפס פיקוד על הקבוצה הבוגרת והעונה תפס פיקוד על הניהול המקצועי של קבוצת הבוגרים וקבוצות מחלקת הנוער.



מצבן בטבלה של קבוצות החטיבה העליונה בבית"ר נורדיה די מעודד נכון לשלב היציאה לפגרה: קבוצת הנוער מדורגת מעל הקו האדום של לאומית דרום, קבוצת נערים א' רחוקה נקודה אחת מהבטחת הזכייה באליפות ליגת דן והעפלה לליגה הלאומית החדשה, קבוצת נערים ב' מדורגת במרכז טבלת ארצית דרום ומצויה בעמדה טובה להעפלה פוטנציאלית לליגה הלאומית החדשה.

בראיון משותף ל-VOLE אלירן ממן ומנו דהאן - מנהל מחלקת הנוער בעונות האחרונות, משתפים בתמונת המצב במחלקה, בשאיפות להמשך העונה, באג'נדה המיוחדת של המחלקה ובגאווה העצומה נוכח הצלחתו של דוד אסנקה, תוצר משובח של המחלקה, שנחשב לאחד מהשחקנים המצליחים בליגה הלאומית בעונה זו, שחקן שצפוי לשחק בליגת העל בעונה הבאה.

שחקני החטיבה הצעירה על רקע חומות העיר העתיקה (איתי דהאן)

אלירן ומנו, איך עוברים ימי הפגרה על קבוצות המחלקה?

"במהלך התקופה המאתגרת הזו בחרנו לשים את הקשר האישי והרציפות המקצועית בראש סדר העדיפויות שלנו. המאמנים קיימו שיחות וידאו עם השחקנים. המטרה לא הייתה רק מקצועית, אלא בעיקר כדי לייצר "אי של שפיות", לאפשר לילדים לראות אחד את השני ולשמור על הלכידות החברתית של הקבוצה. השחקנים קיבלו תוכניות אימון אישיות ממאמן הכושר, רוני הלל, שבנה והפיץ תוכניות עבודה לשמירה על כושר עד כמה שניתן. העבודה המשותפת של הצוות המקצועי אפשרה לנו להפוך את התקופה המורכבת לקלה יותר. אנחנו שמחים מאוד, שלאט לאט כל הקבוצות חוזרות להתאמן".



מנו, בקיץ האחרון המועדון שלכם עבר טלטלה ניהולית בקבוצת הבוגרים, איך הדברים השפיעו על ההכנות שלכם לעונה?

"למרות הטלטלות שעברה הקבוצה הבוגרת, מחלקת הנוער נותרה חסינה לחלוטין ולא הושפעה מהן. קיבלנו החלטה אסטרטגית מודעת לבודד את מחלקת הנוער מרעשי הרקע הניהוליים, מתוך הבנה שהיא מהווה את העתיד והבסיס של המועדון. במקום לאפשר לטלטלה לחלחל פנימה, בחרנו בנתיב הפוך: השקענו המון משאבים – תקציביים, מקצועיים ולוגיסטיים – כדי להבטיח שהמחלקה לא רק תשמור על הקיים, אלא תמשיך להתקדם.

נוער בית"ר נורדיה (איתי דהאן)

מינינו את אלירן ממן שעשה עונה היסטורית בקבוצה הבוגרת כמנהל המקצועי של המחלקה, ביחד עם האגדה הירושלמית - משה בן הרוש, שלאורך שנים תמיד נותן את הייעוץ הנכון. הוספנו עוד אנשי מקצוע בכירים דוגמת רוני הלל מאמן הכושר. לצד המאמנים הוותיקים והמעולים צרפנו עוד כמה מאמנים שרעבים להצליח. המטרה שלנו הייתה ברורה – לבנות תשתית ניהולית ומקצועית ברמה הגבוהה ביותר, כזו שעומדת בזכות עצמה ללא קשר לתוצאות או לשינויים בבוגרים. היום, מחלקת הנוער מתפקדת כחממה ענקית לפיתוח שחקנים. ושאיפה להצלחה מקצועית בכל הליגות".



אלירן, אם וכאשר העונה תתחדש, מה השאיפות שלכם בחטיבה העליונה?

"אנחנו רואים כל שנתון לגופו , כמובן שבכל הגילאים השאיפה להתברג בצמרת הגבוה וליצור מצב שבעונה הבאה כל קבוצות החטיבה העליונה תשחקנה בדרג הלאומיות. נכון לעכשיו אנחנו לגמרי שם ,מה גם שנערים א' כמעט והבטיחה את העליה, ונערים ב' עושה עונה טובה בליגה הארצית והעפילה ל רבע גמר גביע המדינה - עם הגרלה פיקנטית בדרבי נגד הפועל ירושלים. נורדיה ייצרה בשנתיים האחרונות לא מעט שחקנים, שהעונה כבר שחקני מפתח בליגה הלאומית לנוער".

נערים א' של בית"ר נורדיה (איתי דהאן)



בעיר הבירה פועלות עוד שלוש מחלקות נוער מלבדכם, בית"ר, הפועל ומ.כ ירושלים. איך מערכת היחסים שלכם עם היריבות העירוניות?

"מערכת היחסים שלנו עם המועדונים בעיר ובפריפריה מבוססת על שיתוף פעולה מעולה ומכבד. אנחנו מאמינים שחיזוק הכדורגל באזור כולו משרת את כל העוסקים במלאכה. אנחנו רואים חשיבות רבה בקשר עם המועדונים בעיר ובפריפריה.השיתוף הזה מאפשר חשיפה הדדית של שחקנים, משחקי אימון איכותיים ואווירה טובה במגרשים המשותפים. יש דוגמאות מצוינות לשיתוף הפעולה הזה: נתנאל טייב, יליד 2009, שהצטיין בקבוצות נערים א' והנוער שלנו, עבר במהלך העונה לנערים א' של בית"ר ירושלים. בקבוצת נערים ב' שלנו משחק איתי וומברנד, שגדל בהפועל ירושלים, בעונה שעברה עבר לקבוצת נערים ג' של בית"ר ירושלים והעונה משחק אצלנו בהצלחה. סך הכל, מערכת היחסים המכבדת עושה טוב לכולם, במיוחד לשחקנים הצעירים”.

איתי וומברנד (צילום: רן וומברנד)

אחד מסיפורי הסינדרלה של הליגות הבכירות בעונה הזו הוא תוצר שלכם. דוד אסנקה, שהחל את דרכו בגיל 14 בקבוצת נערים ג' של הפועל ירושלים, אחרי עונה אחת עבר אליכם ועשה דרך רצופה של שש עונות בקבוצות מחלקת הנוער והבוגרים - והעונה עושה חיל בהפועל ר"ג. מה תוכלו לספר על הדרך שעשה ומה אתם צופים לו?

"דוד הוא השחקן הראשון במחלקת הנוער, שחתם על חוזה מקצועי במועדון. זיהינו את הפוטנציאל האדיר שלו . הסיפור של דוד אסנקה הוא הרבה מעבר לסיפור הצלחה אישי – הוא ההוכחה המוחשית ביותר לכך שהדרך המקצועית שלנו עובדת. הצמיחה שלו מהמחלקה ועד להפיכתו לאחד השחקנים הבולטים בליגה הלאומית היא עדות חיה ל"חממה" שבנינו כאן. המון שחקנים שהחלו את דרכם בבית"ר נורדיה ירושלים מככבים בקבוצות הנוער והבוגרים - ואנו גאים מאוד על כך. אנחנו מאמינים בצעד אחר צעד , השלב הבא הוא ליגת העל, אנחנו בטוחים שהוא יגיע לשם וישתלב בהצלחה. אנחנו כמובן מחזיקים אצבעות להצלחתו".

דוד אסנקה. צילום: ליר שאולי (אחר)

אין הרבה מועדונים, שלאורך שנים שמים דגש על הפן החינוכי כמו אצלכם. מה עומד מאחורי זה?

"בשורה התחתונה: אנחנו לא רק מאמנים כדורגלנים, אנחנו מעצבים את דור העתיד של ירושלים. כשיש לנו רוח גבית כזו מהנהגת המועדון, השמיים הם הגבול. המחויבות הזו אינה מקרית. היא מוכתבת באופן ישיר על ידי קברניטי המועדון, מומי דהאן ואלי דנון. עבורם הערכים הם לא סיסמה על הקיר, אלא הדבר החשוב ביותר. הרוח שמומי ואלי משרים מאפשרת לנו להשקיע בחינוך".



ועדיין, כדורגל בסופו של דבר הוא ענף הישגי ותובעני. איך מצליחים לאזן?

"כפי שהצהרנו בראיונות רבים, המועדון הוקם בדיוק עבור המטרה הזו – להוכיח שאפשר לעשות ספורט הישגי תוך שמירה על הגינות, סובלנות ואחריות חברתית. מכיוון שאנחנו רואים את עצמנו כאנשי חינוך לכל דבר, הפעילות שלנו חורגת מגבולות המגרש למעורבות בקהילה - אנחנו מעודדים את השחקנים לקחת חלק בפרויקטים חברתיים דוגמת הפרויקט החדש במוזאון הסבלנות, שבו קבוצות עוברות סדנאות בנושא מיגור הגזענות והאלימות. ליווי צמוד בתפקוד הלימודי של השחקן, ימי התנדבות והרצאות על אנשי המפתח של תנועת בית"ר. עבורנו הדברים האלה עמודי תווך חשובים בפעילות של המחלקה".