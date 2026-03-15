7028-7728ברצלונה1
6624-6028ריאל מדריד2
5725-4728אתלטיקו מדריד3
5533-5128ויאריאל4
4334-4227בטיס5
4030-3727סלטה ויגו6
3742-3528אספניול7
3541-4027ריאל סוסיאדד8
3530-2328חטאפה9
3540-3028אתלטיק בילבאו10
3432-3227אוססונה11
3443-3128ג'ירונה12
3242-3028ולנסיה13
3147-3728סביליה14
3133-2727ראיו וייקאנו15
2845-3328מיורקה16
2838-2628אלאבס17
2645-3628אלצ'ה18
2245-2927לבאנטה19
2144-1828אוביידו20

"הגרסה הטובה ביותר של ראפיניה חזרה בזמן"

בתקשורת הספרדית חגגו יחד עם הברזילאי לאחר השלושער שלו מול סביליה: "קאמבק ברוטאלי שכיפר על המשחק מול ניוקאסל, בברצלונה משפשפים ידיים בהנאה"

ראפיניה חוגג (IMAGO)
ברצלונה ראתה אתמול (שבת) כיצד ריאל מדריד יוצאת מהמשבר ומתקרבת אליה בטבלה, אך ניכר שהלחץ לא השפיע עליה יותר מדי כשהיא ניצחה 2:5 את סביליה. גיבור המשחק היה ללא ספק ראפיניה, שהבקיע שלושער ושם קץ לבצורת השערים שלו במסגרת הליגה.

ב’מונדו דפורטיבו’ כתבו כי ראפיניה סיפק "קאמבק ברוטאלי במטרה לכפר על המשחק מול ניוקאסל שהיה רצוף באי דיוקים”. הברזילאי פתח בסערה כשמסר בעקב לז'ואאו קאנסלו, שסחט פנדל אותו תירגם ראפיניה ל-0:1 כבר אחרי 10 דקות.

נקמה מתוקה: בארסה עם 2:5 מרשים על סביליה

ראפיניה בחר לבצע את הפנדל הראשון בבעיטת פאננקה למרכז השער, כשבהמשך הוא הכפיל את המאזן בפנדל מדויק נוסף לפינה של השוער ולחודימוס, והשלים את ה-3 בדקה ה-51 בבעיטה שפגעה במגן ונכנסה פנימה. זהו השלושער השלישי שלו תחת פליק והראשון לעונת 2025/26.

ראפיניה שני בכיבושים רק ללאמין ימאל

ב’ספורט’ נכתב כי "הגרסה הטובה ביותר של ראפיניה חזרה בדיוק בזמן" וכי בברצלונה "משפשפים ידיים בהנאה". לאחר תקופה של תסכול בה כבש רק שער אחד בשבעה משחקים, הקיצוני נראה רענן פיזית ומנטלית וניצח ב"קרב הפסיכולוגי" מול שוער היריבה.

ראפיניה בפעולה (IMAGO)

המספרים של ראפיניה העונה הופכים למרשימים במיוחד עם 17 שערים בכל המסגרות (11 בליגה). הקיצוני הברזילאי מדורג כעת שני בטבלת הכובשים של הקבוצה אחרי לאמין ימאל (20 שערים), ומחזיק במאזן פנדלים קריירה מדהים של 17 כיבושים מתוך 18 ניסיונות.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
