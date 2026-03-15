רוצה אירופה: בולוניה גברה 0:1 על ססואולו

המחזור ה-29 בליגה האיטלקית המשיך הערב (ראשון), כששלושה משחקים כבר הושלמו. במוקד: בולוניה גברה 0:1 על ססואולו, כשבמשחקים המוקדמים פיזה ניצחה 1:3 את קליארי ו-ורונה נכנעה 2:0 מול גנואה. בהמשך קומו תארח את מילאן לקרב ישיר על המקום הרביעי בטבלה.

ורונה – גנואה 2:0

לאחר מחצית ראשונה מאופסת האורחת הצליחה למצוא את הרשת ראשונה בדקה ה-61, ובואו נגיד שהיה שווה לחכות. ויטיניה לקח את הכדור בחצי המגרש, לא נתן לאף אחד לחטוף לו, התקדם קדימה ושחרר פצצה מרחוק שהכניעה את השוער. בדקה ה-86 לאו אוסטיגארד דאג לדכא כל ניסיון קאמבק של ורונה והבקיע את השני לזכות גנואה, שיצאה ממשחק החוץ עם 3 הנקודות.

פיזה – קליארי 1:3

משחק רב אירועים ושערים קיבלנו בעיר והמגדל העקום. המארחת סגרה את העניינים מוקדם עם פנדל של סטפנו מוריאו וצמד של אנטוניו קראצ’יולו, על אף שהיא נשארה ב-10 שחקנים מהדקה ה-37 לאחר שראפיו דורוסינמי ראה את הכרטיס האדום. לאונרדו פאבולטי עוד ניסה להתניע קאמבק של קליארי עם שער משלו, אך לאחר שאדם אוברט ראה כרטיס צהוב שני בדקה ה-81 זה כבר היה חסר סיכוי.

ססואולו – בולוניה 1:0

החבורה של וינצ’נזו איטליאנו ממשיכה במסע שלה להשיג את כרטיס למפעלים האירופאיים, כשהיא מחפשת לעשות זאת עונה שלישית ברציפות. תייס דאלינגה הבקיע את השער היחידי במשחק כבר בדקה ה-6, במה שהספיק לבולוניה בכדי לצאת מההתמודדות עם 3 נקודות. הניצחון של האורחת על ססואולו שנמצאת מקום אחד מתחתיה בטבלה, גרם לה לפתוח עליה פער של 4 נקודות וכעת עיניה נשואות גבוה לצמרת, למקומות המובילים לאירופה.