ליגה איטלקית 25-26
6823-6529אינטר1
6020-4428מילאן2
5930-4529נאפולי3
5328-5129יובנטוס4
5121-4628קומו5
5121-3828רומא6
4727-4029אטאלנטה7
4234-3829בולוניה8
3839-3529ססואולו9
3728-2828לאציו10
3642-3329אודינזה11
3436-2129פארמה12
3340-3629גנואה13
3350-3229טורינו14
3041-3129קליארי15
2739-2129לצ'ה16
2542-3028פיורנטינה17
2440-2228קרמונזה18
1849-2329פיזה19
1851-2229ורונה20

רוצה אירופה: בולוניה גברה 0:1 על ססואולו

החבורה של וינצ'נזו איטליאנו לא אומרת נואש בקרב על הכרטיס למפעלים האירופאים כששער של דאלינגה הכריע. 1:3 לפיזה על קליארי, גנואה ניצחה את ורונה

תייס דאלינגה חוגג ומחייך (IMAGO)
תייס דאלינגה חוגג ומחייך (IMAGO)

המחזור ה-29 בליגה האיטלקית המשיך הערב (ראשון), כששלושה משחקים כבר הושלמו. במוקד: בולוניה גברה 0:1 על ססואולו, כשבמשחקים המוקדמים פיזה ניצחה 1:3 את קליארי ו-ורונה נכנעה 2:0 מול גנואה. בהמשך קומו תארח את מילאן לקרב ישיר על המקום הרביעי בטבלה.

ורונה – גנואה 2:0

לאחר מחצית ראשונה מאופסת האורחת הצליחה למצוא את הרשת ראשונה בדקה ה-61, ובואו נגיד שהיה שווה לחכות. ויטיניה לקח את הכדור בחצי המגרש, לא נתן לאף אחד לחטוף לו, התקדם קדימה ושחרר פצצה מרחוק שהכניעה את השוער. בדקה ה-86 לאו אוסטיגארד דאג לדכא כל ניסיון קאמבק של ורונה והבקיע את השני לזכות גנואה, שיצאה ממשחק החוץ עם 3 הנקודות.

בורחת מהתחתית: גנואה מנצחת את ורונה 0:2

פיזה – קליארי 1:3

משחק רב אירועים ושערים קיבלנו בעיר והמגדל העקום. המארחת סגרה את העניינים מוקדם עם פנדל של סטפנו מוריאו וצמד של אנטוניו קראצ’יולו, על אף שהיא נשארה ב-10 שחקנים מהדקה ה-37 לאחר שראפיו דורוסינמי ראה את הכרטיס האדום. לאונרדו פאבולטי עוד ניסה להתניע קאמבק של קליארי עם שער משלו, אך לאחר שאדם אוברט ראה כרטיס צהוב שני בדקה ה-81 זה כבר היה חסר סיכוי.

שחקני פיזה חוגגים (IMAGO)

ססואולו – בולוניה 1:0

החבורה של וינצ’נזו איטליאנו ממשיכה במסע שלה להשיג את כרטיס למפעלים האירופאיים, כשהיא מחפשת לעשות זאת עונה שלישית ברציפות. תייס דאלינגה הבקיע את השער היחידי במשחק כבר בדקה ה-6, במה שהספיק לבולוניה בכדי לצאת מההתמודדות עם 3 נקודות. הניצחון של האורחת על ססואולו שנמצאת מקום אחד מתחתיה בטבלה, גרם לה לפתוח עליה פער של 4 נקודות וכעת עיניה נשואות גבוה לצמרת, למקומות המובילים לאירופה.

/* LAST / NEXT ROUNDs */