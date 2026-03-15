ברונו פרננדש התקרב לשיא הבישולים לעונה

מנצ’סטר יונייטד נותרה מושלמת היום (ראשון) באולד טראפורד בתקופת מייקל קאריק עם ניצחון חמישי ברציפות בבית, הפעם 1:3 מול אסטון וילה. מי שהיה שוב במוקד הוא ברונו פרננדש שסיפק צמד בישולים לקאסמירו ומתאוס קוניה.

הקפטן העלה את מספר הבישולים שלו העונה בפרמייר ליג ל-16, כשהוא מוביל בפער על השני בליגה ראיאן שרקי לו 8 בישולים. למעשה, המספרים של הפורטוגלי היסטוריים, כשהוא הולך ומתקרב לשיא הבישולים בעונת פרמייר ליג.

בשיא מחזיקים תיירי הנרי וקווין דה בריינה, כשכל אחד מהם סיפק 20 בישולים בעונה אחת. הראשון עשה זאת בעונת 2002/23 במדי ארסנל, השני בעונת 2019/20 במדי מנצ’סטר סיטי. מוחמד סלאח ניסה לשבור את השיא בעונה הקודמת, אך נעצר על 18 בישולים.

קווין דה בריינה, ייאבד את השיא ההיסטורי? (רויטרס)

למנצ’סטר יונייטד שבמקום השלישי בפרמייר ליג נותרו עוד 8 משחקים, שבהם יצטרך פרננדש לבשל 4 כדי להשוות את השיא, ו-5 כדי לשבור אותו, יעד ריאלי בהחלט בהתחשב בכך שהוא בישל 9 שערים ב-10 המשחקים האחרונים שלו בליגה.

המשחקים שנותרו למנצ’סטר יונייטד ופרננדש

בורנמות בחוץ

לידס בבית

צ’לסי בחוץ

ברנטפורד בבית

ליברפול בבית

סנדרלנד בחוץ

נוטינגהאם פורסט בבית

ברייטון בחוץ