ליגה אנגלית 25-26
7022-6131ארסנל1
6128-6030מנצ'סטר סיטי2
5441-5430מנצ'סטר יונייטד3
5137-4030אסטון וילה4
4835-5330צ'לסי5
4839-4829ליברפול6
4440-4429ברנטפורד7
4335-3430אברטון8
4243-4330ניוקאסל9
4146-4430בורנמות'10
4143-4030פולהאם11
4036-3930ברייטון12
4035-3030סנדרלנד13
3935-3330קריסטל פאלאס14
3248-3730לידס15
2946-3929טוטנהאם16
2943-2830נוטינגהאם פורסט17
2955-3630ווסטהאם18
2058-3230ברנלי19
1652-2230וולבס20

ברונו פרננדש התקרב לשיא הבישולים לעונה

לאחר שסידר את השערים של קאסמירו וקוניה מול אסטון וילה, הפורטוגלי עומד על 16 בישולים העונה כשנותרו 8 מחזורים. השיא: הנרי ודה בריינה עם 20

ברונו פרננדש (IMAGO)
מנצ’סטר יונייטד נותרה מושלמת היום (ראשון) באולד טראפורד בתקופת מייקל קאריק עם ניצחון חמישי ברציפות בבית, הפעם 1:3 מול אסטון וילה. מי שהיה שוב במוקד הוא ברונו פרננדש שסיפק צמד בישולים לקאסמירו ומתאוס קוניה.

הקפטן העלה את מספר הבישולים שלו העונה בפרמייר ליג ל-16, כשהוא מוביל בפער על השני בליגה ראיאן שרקי לו 8 בישולים. למעשה, המספרים של הפורטוגלי היסטוריים, כשהוא הולך ומתקרב לשיא הבישולים בעונת פרמייר ליג.

בשיא מחזיקים תיירי הנרי וקווין דה בריינה, כשכל אחד מהם סיפק 20 בישולים בעונה אחת. הראשון עשה זאת בעונת 2002/23 במדי ארסנל, השני בעונת 2019/20 במדי מנצ’סטר סיטי. מוחמד סלאח ניסה לשבור את השיא בעונה הקודמת, אך נעצר על 18 בישולים.

קווין דה בריינה, ייאבד את השיא ההיסטורי? (רויטרס)קווין דה בריינה, ייאבד את השיא ההיסטורי? (רויטרס)

דרך אגב, היום הוא כבר הספיק לשבור שיא בישולים לעונת פרמייר ליג, כשהוא עם הכי הרבה במנצ’סטר יונייטד. עם 16 הבישולים הוא עקף את דייויד בקהאם לו היו 15 בישולים בעונת 1999/2000.

למנצ’סטר יונייטד שבמקום השלישי בפרמייר ליג נותרו עוד 8 משחקים, שבהם יצטרך פרננדש לבשל 4 כדי להשוות את השיא של הליגה, ו-5 כדי לשבור אותו, יעד ריאלי בהחלט בהתחשב בכך שהוא בישל 9 שערים ב-10 המשחקים האחרונים שלו בליגה.

המשחקים שנותרו למנצ’סטר יונייטד ופרננדש

בורנמות בחוץ
לידס בבית
צ’לסי בחוץ
ברנטפורד בבית
ליברפול בבית
סנדרלנד בחוץ
נוטינגהאם פורסט בבית
ברייטון בחוץ

/* LAST / NEXT ROUNDs */