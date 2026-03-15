יום ראשון, 15.03.2026 שעה 18:08
כדורסל ישראלי  >> לאומית גברים סל

הראשונים לעזוב את הארץ: הזרים של אשקלון עזבו

לטרל ריד וטיילר וויידמן ביקשו לעזוב ונענו בחיוב: "הביאו איתם ערך מוסף, עם מקצוענות, מחויבות וגישה קבוצתית". צפת פנתה בבקשה להקפיא ירידות

|
גיא גודס (ראובן שוורץ)
מצב המלחמה בישראל מאיים לגבות מחיר בכך שהשחקנים הזרים בקבוצות הכדורסל יסרבו לחזור לארץ. היום (ראשון) הגיעה אולי הסנונית הראשונה בנושא, כאשר א.ס עירוני אשקלון הודיעה כי נענתה לבקשתם של שני הזרים שלה, לטרל ריד וטיילור וויידמן, ושחררה אותם

אשקלון כבר ניצלה את מכסת חמשת הזרים שלה העונה ואם הליגה תחזור, צפויה הקבוצה לבקש בשל המצב לקבל אישור לצרף זרים חדשים. ריד החליף בקבוצה את אר ג'יי גלאספר בתחילת ינואר ו-וויידמן החליף באותו החודש את ג'מארי סמית', שבעצמו החליף חודש לפני את ג'ונתן פיירל. 

לגבי ריד (25, 1.91), הוא ביקש לעזוב עקב טרגדיה משפחתית ולהישאר בארצות הברית בשל כך. בקבוצה החליטו לא לעמוד בדרכו בשל חוסר הודאות האם, איך ומתי תתחדש הליגה. גם וויידמן (32, 2.03), שהגיע לקבוצה לפני כחודשיים וכבר שיחק בישראל בעבר, בא.ס רמת השרון (עונות 2021-2023), ביקש לעזוב והקבוצה נענתה בחיוב.

בהודעת המועדון נמסר: “מועדון הכדורסל א.ס עירוני אשקלון מבקש להודות ללטרל ריד ולטיילר ווידמן על התקופה שלהם במועדון. השניים היו חלק משמעותי מהקבוצה והביאו איתם ערך מוסף על המגרש ומחוצה לו, עם מקצוענות, מחויבות וגישה קבוצתית שתרמה לאווירה ולדרך של הקבוצה. אנו מודים ללטרל ולטיילר על ההשקעה, התרומה והתקופה המשותפת במדי המועדון, ומאחלים לשניהם הצלחה רבה בהמשך הדרך ובקריירה”.

באשקלון קיוו לעלות השנה לליגת העל ולשם כך השקיעו משאבים רבים, כולל מינויו של גיא גודס למנהל המקצועי. ערב עצירת הליגה אשקלון מדורגת במקום החמישי בטבלה, עם מאזן של 14 נצחונות ו-8 הפסדים.

במנהלת הליגה הלאומית ממשיכים לחכות להנחיות פיקוד העורף לגבי המשך הליגה. ל-ONE נודע כי מ.ס צפת פנתה רשמית למנהלת הליגה הלאומית בבקשה להקפיא את הירידות העונה, עקב המלחמה. צפת, הנמצאת במקום האחרון במאזן של 20:2 שלילי, טוענת כי המצב בגליל העליון אינו מאפשר לקבוצה אפילו להתאמן באופן סדיר. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */