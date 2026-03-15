הראשונים לעזוב את הארץ: הזרים של אשקלון עזבו

מצב המלחמה בישראל מאיים לגבות מחיר בכך שהשחקנים הזרים בקבוצות הכדורסל יסרבו לחזור לארץ. היום (ראשון) הגיעה אולי הסנונית הראשונה בנושא, כאשר א.ס עירוני אשקלון הודיעה כי נענתה לבקשתם של שני הזרים שלה, לטרל ריד וטיילור וויידמן, ושחררה אותם.

אשקלון כבר ניצלה את מכסת חמשת הזרים שלה העונה ואם הליגה תחזור, צפויה הקבוצה לבקש בשל המצב לקבל אישור לצרף זרים חדשים. ריד החליף בקבוצה את אר ג'יי גלאספר בתחילת ינואר ו-וויידמן החליף באותו החודש את ג'מארי סמית', שבעצמו החליף חודש לפני את ג'ונתן פיירל.

לגבי ריד (25, 1.91), הוא ביקש לעזוב עקב טרגדיה משפחתית ולהישאר בארצות הברית בשל כך. בקבוצה החליטו לא לעמוד בדרכו בשל חוסר הודאות האם, איך ומתי תתחדש הליגה. גם וויידמן (32, 2.03), שהגיע לקבוצה לפני כחודשיים וכבר שיחק בישראל בעבר, בא.ס רמת השרון (עונות 2021-2023), ביקש לעזוב והקבוצה נענתה בחיוב.

בהודעת המועדון נמסר: “מועדון הכדורסל א.ס עירוני אשקלון מבקש להודות ללטרל ריד ולטיילר ווידמן על התקופה שלהם במועדון. השניים היו חלק משמעותי מהקבוצה והביאו איתם ערך מוסף על המגרש ומחוצה לו, עם מקצוענות, מחויבות וגישה קבוצתית שתרמה לאווירה ולדרך של הקבוצה. אנו מודים ללטרל ולטיילר על ההשקעה, התרומה והתקופה המשותפת במדי המועדון, ומאחלים לשניהם הצלחה רבה בהמשך הדרך ובקריירה”.

באשקלון קיוו לעלות השנה לליגת העל ולשם כך השקיעו משאבים רבים, כולל מינויו של גיא גודס למנהל המקצועי. ערב עצירת הליגה אשקלון מדורגת במקום החמישי בטבלה, עם מאזן של 14 ניצחונות ו-8 הפסדים.

במנהלת הליגה הלאומית ממשיכים לחכות להנחיות פיקוד העורף לגבי המשך הליגה. ל-ONE נודע כי מ.ס צפת פנתה רשמית למנהלת הליגה הלאומית בבקשה להקפיא את הירידות העונה, עקב המלחמה. צפת, הנמצאת במקום האחרון במאזן של 20:2 שלילי, טוענת כי המצב בגליל העליון אינו מאפשר לקבוצה אפילו להתאמן באופן סדיר.