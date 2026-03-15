עופר פביאן יסיים את תפקידו במכבי חיפה

שינוי משמעותי במחלקת הנוער של מכבי חיפה. במועדון הודיעו היום (ראשון) כי עופר פביאן, המנהל המקצועי של המחלקה, יעזוב את תפקידו לאחר ארבע שנים בסיום העונה הנוכחית.

מי שנחשב למועמד המוביל להחליף אותו בתפקיד הוא מאמן קבוצת הנוער, איתי מרדכי, שהוביל את מכבי חיפה לקמפיין מרשים העונה בליגת האלופות לנוער.

בתקופתו של עופר פביאן הקבוצה העפילה שלוש פעמים לליגת האלופות וקידמה צעירים רבים שבלטו במדי הקבוצה הבוגרת, כולל ענאן חלאילי, עיליי פיינגולד ועוד מספר שחקנים שמשחקים כרגע בקבוצה הבוגרת.

פביאן: “גאה על הדרך, מכבי חיפה תמיד תישאר בליבי”

לאחר ההודעה, עופר פביאן אמר לאתר של מכבי חיפה: “אחרי קדנציה בת 4 שנים סופר מאתגרות ומרגשות במחלקת הנוער, החלטנו יחד על סיום תפקידי בסיום העונה. אני גאה על הדרך, העשייה והשחקנים הנהדרים שהתפתחו במחלקת הנוער. שמחתי להיות שותף להישגים הרבים בשנים האחרונות ואני מסיים את תפקידי כשהמחלקה היא המובילה בישראל וממשיך לאתגר הבא. ברצוני להודות ליענקל’ה שחר, איציק (עובדיה) וליאור (רפאלוב) על שנתנו לי את הכלים והזכות לנהל את המחלקה. תודה גדולה לכל העובדים, המאמנים והצוותים וכמובן, שחקני ושחקניות מחלקת הנוער. מכבי חיפה תמיד תישאר בליבי”.

איציק עובדיה, מנכ”ל המועדון, הוסיף: “אני מודה לעופר על קידום מחלקת הנוער בארבע השנים המאתגרות שבהן נשא בתפקיד. ניהול מחלקת הנוער במכבי חיפה הינו תפקיד מרכזי במועדון ועופר מילא אותו בחריצות ובמקצועיות תוך שימת דגש על יחסי אנוש טובים, פיתוח שחקנים ומאמנים וקידומם. בשמי ובשם המועדון אני מאחל לעופר הצלחה רבה בהמשך דרכו המקצועית”.