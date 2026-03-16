יום שני, 16.03.2026 שעה 00:38
ליגה ספרדית 25-26
7028-7728ברצלונה1
6624-6028ריאל מדריד2
5725-4728אתלטיקו מדריד3
5533-5128ויאריאל4
4435-4328בטיס5
4131-3828סלטה ויגו6
3842-4328ריאל סוסיאדד7
3742-3528אספניול8
3530-2328חטאפה9
3540-3028אתלטיק בילבאו10
3435-3328אוססונה11
3443-3128ג'ירונה12
3242-3028ולנסיה13
3147-3728סביליה14
3133-2727ראיו וייקאנו15
2845-3328מיורקה16
2838-2628אלאבס17
2645-3628אלצ'ה18
2245-2927לבאנטה19
2144-1828אוביידו20

ז'ואן לאפורטה ניצח בבחירות לנשיאות ברצלונה

ממשיך לעוד קדנציה: הנשיא המכהן גבר על יריבו, ויקטור פונט, ונשאר בראשות המועדון הקטלוני. וגם: שחקני העבר שהגיעו להצביע והתקרית עם טר שטגן

ז'ואן לאפורטה חוגג (IMAGO)
ז'ואן לאפורטה חוגג (IMAGO)

הוא נשאר: למרות כל הראיונות האחרונים שטיפה ערערו את מעמדו, ז’ואן לאפורטה ניצח בבחירות לנשיאות ברצלונה. הנשיא המכהן גבר שוב על ויקטור פונט, יריבו בפעמיים האחרונות, וממשיך לעוד קדנצייה במדי המועדון הקטלוני. 

ברצלונה לבשה היום (ראשון) חג כאשר נערכה למערכת בחירות נוספת בין שני המועמדים הכי חזקים על התואר. כבר מהבוקר הרגישו את הרצון מצד הסוסיוס (חברי המועדון של ברצלונה) לצאת להצביע.

כבר בשעה 15:00 20% מבעלי זכות ההצבעה כבר ניגשו אל הקלפי, עוד לפני ההגעה לאצטדיון לקראת המפגש נגד סביליה. בתקשורת הספרדית דיווחי כי עד השעה הזאת נתוני ההצבעה היו יותר גבוהים מהבחירות ב-2021.

ויקטור פונט, שוב הפסיד ללאפורטה (IMAGO)ויקטור פונט, שוב הפסיד ללאפורטה (IMAGO)

בוסקטס וצ’אבי הגיעו להצביע, תקרית מביכה עם טר שטגן

מספר אנשים מעניינים הגיעו להצביע בשעות המוקדמות. קשר העבר, סרחיו בוסקטס, הגיע יחסית בשעה מוקדמת. לאחר מכן הגיע האיש שגרם ללא מעט רעש בתקופה האחרונה, מאמן העבר ואגדת המועדון, צ’אבי הרננדס.

פארסה מביכה נרשמה כאשר טר שטגן, שוער הקבוצה שמושאל לג’ירונה, הגיע לקלפי על מנת להצביע, אך גילה ששמו לא מופיע בכלל ברשימות. דמויות מעניינות נוספות שהגיעו הן: אייטנה בונמטי (שחקנית קבוצת הנשים) ודני קרויף (אשתו של יוהאן קרויף המנוח).

