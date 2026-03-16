הוא נשאר: למרות כל הראיונות האחרונים שטיפה ערערו את מעמדו, ז’ואן לאפורטה ניצח בבחירות לנשיאות ברצלונה. הנשיא המכהן גבר שוב על ויקטור פונט, יריבו בפעמיים האחרונות, וממשיך לעוד קדנצייה במדי המועדון הקטלוני.

ברצלונה לבשה היום (ראשון) חג כאשר נערכה למערכת בחירות נוספת בין שני המועמדים הכי חזקים על התואר. כבר מהבוקר הרגישו את הרצון מצד הסוסיוס (חברי המועדון של ברצלונה) לצאת להצביע.

כבר בשעה 15:00 20% מבעלי זכות ההצבעה כבר ניגשו אל הקלפי, עוד לפני ההגעה לאצטדיון לקראת המפגש נגד סביליה. בתקשורת הספרדית דיווחי כי עד השעה הזאת נתוני ההצבעה היו יותר גבוהים מהבחירות ב-2021.

ויקטור פונט, שוב הפסיד ללאפורטה (IMAGO)

בוסקטס וצ’אבי הגיעו להצביע, תקרית מביכה עם טר שטגן

מספר אנשים מעניינים הגיעו להצביע בשעות המוקדמות. קשר העבר, סרחיו בוסקטס, הגיע יחסית בשעה מוקדמת. לאחר מכן הגיע האיש שגרם ללא מעט רעש בתקופה האחרונה, מאמן העבר ואגדת המועדון, צ’אבי הרננדס.

פארסה מביכה נרשמה כאשר טר שטגן, שוער הקבוצה שמושאל לג’ירונה, הגיע לקלפי על מנת להצביע, אך גילה ששמו לא מופיע בכלל ברשימות. דמויות מעניינות נוספות שהגיעו הן: אייטנה בונמטי (שחקנית קבוצת הנשים) ודני קרויף (אשתו של יוהאן קרויף המנוח).