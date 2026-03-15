הפסד משמעותי לטוונטה וסתיו למקין מול אוטרכט

יום ראשון הגיע, וזה אומר שהליגות ברחבי העולם ממשיכות בהילוך גבוה עם שלל משחקים. כאן ב-ONE נסקר את הלגיונרים הישראלים שמשחקים בניסיון לעזור לקבוצות במסגרות המקומיות.

# סתיו למקין וטוונטה ספגו הפסד קריטי במאבקי הצמרת בליגה ההולנדית עם 2:0 לאוטרכט. סטפנוב (32’) ואלקרון (66’) הכריעו מול הישראלי שפתח כרגיל בהרכב וסיים משחק שלם. בגלל ההפסד, טוונטה במרחק חמש נקודות מניימיכן שברחה לה בצמרת, כשגם אייאקס התרחקה בזכות הניצחון שלה אמש.

סתיו למקין מאחר, סטפנוב כובש (IMAGO)

# ברק בראונשטיין פתח בהרכב ושיחק 69 דקות במדי קינגדו הסינית, אך קבוצתו הובסה על ידי פורט בתוצאה 4:1. לאחר שני מחזורים היא ללא נקודות בגלל שני הפסדים, אך נמצאת במקום התשיעי בזכות הורדת הנקודות לקבוצות רבות בליגה לפני העונה.

# עבדאללה חליחל וגאנגוון סיימו ב-1:1 במסגרת הליגה בקוריאה הדרומית מול אניאנג. הישראלי עלה בדקה ה-65 וסייע לקבוצתו להשיג נקודה ראשונה העונה אחרי ההפסד במחזור הפתיחה.