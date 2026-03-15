יום ראשון, 15.03.2026 שעה 17:18
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

הפסד משמעותי לטוונטה וסתיו למקין מול אוטרכט

הישראלי פתח כרגיל בהרכב וסגר משחק שלם, אך קבוצתו נכנעה עם 2:0 וראתה את ניימיכן ואייאקס מתרחקות. בראונשטיין וקינגדו הובסו בסין, תיקו לחליחל

|
סתיו למקין (IMAGO)
יום ראשון הגיע, וזה אומר שהליגות ברחבי העולם ממשיכות בהילוך גבוה עם שלל משחקים. כאן ב-ONE נסקר את הלגיונרים הישראלים שמשחקים בניסיון לעזור לקבוצות במסגרות המקומיות.

סתיו למקין וטוונטה ספגו הפסד קריטי במאבקי הצמרת בליגה ההולנדית עם 2:0 לאוטרכט. סטפנוב (32’) ואלקרון (66’) הכריעו מול הישראלי שפתח כרגיל בהרכב וסיים משחק שלם. בגלל ההפסד, טוונטה במרחק חמש נקודות מניימיכן שברחה לה בצמרת, כשגם אייאקס התרחקה בזכות הניצחון שלה אמש.

ברק בראונשטיין פתח בהרכב ושיחק 69 דקות במדי קינגדו הסינית, אך קבוצתו הובסה על ידי פורט בתוצאה 4:1. לאחר שני מחזורים היא ללא נקודות בגלל שני הפסדים, אך נמצאת במקום התשיעי בזכות הורדת הנקודות לקבוצות רבות בליגה לפני העונה.

עבדאללה חליחל וגאנגוון סיימו ב-1:1 במסגרת הליגה בקוריאה הדרומית מול אניאנג. הישראלי עלה בדקה ה-65 וסייע לקבוצתו להשיג נקודה ראשונה העונה אחרי ההפסד במחזור הפתיחה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
