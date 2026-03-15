הפסד משמעותי לטוונטה וסתיו למקין מול אוטרכט

מערכת ONE
|
יום ראשון הגיע, וזה אומר שהליגות ברחבי העולם ממשיכות בהילוך גבוה עם שלל משחקים. כאן ב-ONE נסקר את הלגיונרים הישראלים שמשחקים בניסיון לעזור לקבוצות במסגרות המקומיות.
# סתיו למקין וטוונטה ספגו הפסד קריטי במאבקי הצמרת בליגה ההולנדית עם 2:0 לאוטרכט. סטפנוב (32’) ואלקרון (66’) הכריעו מול הישראלי שפתח כרגיל בהרכב וסיים משחק שלם. בגלל ההפסד, טוונטה במרחק חמש נקודות מניימיכן שברחה לה בצמרת, כשגם אייאקס התרחקה בזכות הניצחון שלה אמש.
# ברק בראונשטיין פתח בהרכב ושיחק 69 דקות במדי קינגדו הסינית, אך קבוצתו הובסה על ידי פורט בתוצאה 4:1. לאחר שני מחזורים היא ללא נקודות בגלל שני הפסדים, אך נמצאת במקום התשיעי בזכות הורדת הנקודות לקבוצות רבות בליגה לפני העונה.
# עבדאללה חליחל וגאנגוון סיימו ב-1:1 במסגרת הליגה בקוריאה הדרומית מול אניאנג. הישראלי עלה בדקה ה-65 וסייע לקבוצתו להשיג נקודה ראשונה העונה אחרי ההפסד במחזור הפתיחה.