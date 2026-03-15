5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

מרטינס המריא לפנמה, יחזור אחרי פגרת הנבחרות?

הקשר ביקש להמתין להתכנסות ולשמור על כושר כאשר הוא עשוי להצטרף רק בעוד שבועיים. פאצ'קו ואוגריסה ימריאו מחר בערב לקפריסין ויחברו לשחקנים הזרים

כריסטיאן מרטינס (חג'אג' רחאל)
התפתחות בחזרת השחקנים הזרים לעירוני קריית שמונה: כפי שפורסם הבוקר, פרננדו פאצ'קו ואדריאן אוגריסה אמורים לחבור מחר (שני) למחנה האימונים של השחקנים הזרים בקפריסין, שבו נמצאים גם זרי הפועל ת”א, לקראת חזרה אפשרית לישראל בקרוב.

מועד חזרתם לישראל יושפע גם מחזרת הליגה, כאשר השניים אמורים לנחות בין שני לשלישי בקפריסין, וכרגע הם נמצאים בספרד ואמורים להמריא מחר בערב.

מי שכרגע לא חוזר הוא הקשר כריסטיאן מרטינס. מסתבר שבימים האחרונים הוא המריא מספרד למולדתו פנמה, כאשר בשלב זה הוא הבהיר כי יחכה שהמצב יתייצב.

כריסטיאן מרטינס בפעולה, יחכה שהמצב יתייצב (רועי כפיר)

יותר מזה, בשבוע הבא ביום ראשון אמורה להתכנס נבחרתו לקראת משחקי הידידות (כזכור, נבחרת פנמה תשתתף במונדיאל) והקשר ביקש להמתין כבר עכשיו לאימוני הנבחרת.

מסתמן שהוא ישחק עם הנבחרת וישוב לישראל רק לאחר פגרת הנבחרות, משמע בעוד קרוב לשבועיים. בכל אופן, ההתפתחות עם פאצ’קו ואוגריסה מרמזת על חזרתם לישראל בקרוב, כאשר עלי מוסה ינחת הלילה בישראל.

