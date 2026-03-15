אופ"א הודיעה רשמית על ביטול הפינאליסימה

הארגון הודיע שלא הצליח להגיע להסכם עם ההתאחדות הארגנטינאית לגבי מיקום חלופי, והמפגש שאליו כל העולם ציפה בין ליאו מסי ללאמין ימאל בוטל סופית

ליאו מסי ולאמין ימאל (IMAGO)
מפגש הענק בין נבחרות ספרד וארגנטינה במסגרת הפינאליסימה לא יתקיים בסופו של דבר. אופ"א הודיעה רשמית על ביטול המשחק לאחר שלא הצליחה להגיע להסכמה עם התאחדות הכדורגל הארגנטינאית בנוגע למועד חלופי, בעקבות בעיות לוגיסטיות ומחלוקות בלוח הזמנים.

המשחק, שאמור היה להפגיש בין אלופת יורו 2024 ספרד לבין אלופת הקופה אמריקה 2024 ארגנטינה, תוכנן תחילה להתקיים ב-27 במרץ בקטאר. אולם המלחמה באזור הוביל לביטול האירוח במדינה, ומאותו רגע החלה אופ"א לחפש פתרונות חלופיים כדי להציל את המפגש היוקרתי.

במסגרת המאמצים למצוא פתרון, אופ"א הציעה לקיים את המשחק באצטדיון סנטיאגו ברנבאו במדריד באותו תאריך מתוכנן, עם חלוקה שווה של האוהדים באצטדיון. ההצעה הייתה להעניק למפגש במה ראויה לאירוע יוקרתי כזה, אך ההתאחדות הארגנטינאית דחתה את האפשרות.

בהמשך הוצעה אפשרות נוספת של מפגש כפול: משחק ראשון במדריד ב-27 במרץ, ומשחק גומלין בבואנוס איירס במהלך חלון משחקים בינלאומי לפני יורו וקופה אמריקה 2028. גם הצעה זו נדחתה על ידי הארגנטינאים. אופ"א ניסתה פתרון נוסף והציעה למצוא אצטדיון ניטרלי באירופה שבו יתקיים המשחק ב-27 במרץ, או לחלופין ב-30 במרץ, אך גם הצעה זו נענתה בשלילה.

ההתאחדות הארגנטינאית הציגה מצדה הצעה לקיים את המשחק רק לאחר המונדיאל הבא, אולם בלוח המשחקים של נבחרת ספרד לא נמצא מקום פנוי לכך ולכן האפשרות נפסלה. בהמשך הודיעה ארגנטינה כי היא מוכנה לשחק את המשחק אך ורק ב-31 במרץ, תאריך שנחשב בלתי אפשרי מבחינת המארגנים וההתאחדויות האירופיות בשל התנגשויות עם לוחות הזמנים של הליגות והמפעלים האירופיים.

כתוצאה מכך הודיעה אופ"א כי למרות הניסיונות הרבים למצוא פתרון, לא ניתן היה להגיע להסכמה ולכן הוחלט לבטל את המהדורה הנוכחית של הפינאליסימה. באופ"א הודו לוועדה המארגנת בקטאר, לריאל מדריד ולהתאחדות הספרדית על שיתוף הפעולה והמאמצים למצוא פתרון בזמן קצר, אך הדגישו כי המחלוקות בלוח הזמנים והיעדר ההסכמה מצד ארגנטינה הובילו לביטול המשחק בין אלופות אירופה ודרום אמריקה.

