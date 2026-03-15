יום ראשון, 15.03.2026 שעה 15:38
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
6726-7227ברצלונה1
6624-6028ריאל מדריד2
5725-4728אתלטיקו מדריד3
5533-5128ויאריאל4
4334-4227בטיס5
4030-3727סלטה ויגו6
3740-3427אספניול7
3541-4027ריאל סוסיאדד8
3530-2328חטאפה9
3540-3028אתלטיק בילבאו10
3432-3227אוססונה11
3443-3128ג'ירונה12
3242-3028ולנסיה13
3142-3527סביליה14
3133-2727ראיו וייקאנו15
2838-2628אלאבס16
2645-3628אלצ'ה17
2544-3127מיורקה18
2245-2927לבאנטה19
2144-1828אוביידו20

פארסה בבחירות: בעיה עם ההצבעה של טר שטגן

השוער היה הראשון מבין השחקנים שהגיעו להצביע, אך שמו כלל לא הופיע בפנקס הבוחרים. לאפורטה הצביע והתרגש, צ'אבי תמך בפונט, שענה ללאמין ימאל

טר שטגן בבחירות (IMAGO)
הבחירות לנשיאות ברצלונה לשנת 2026 ממשיכות לעמוד במרכז העניינים במועדון הקטלוני, כאשר חברי המועדון מגיעים בהמוניהם להצביע במתחם בקאמפ נואו. לצד האוהדים הרבים, גם דמויות מרכזיות מהמועדון בעבר ובהווה הגיעו לממש את זכותן, ביניהן מארק אנדרה טר שטגן, ז'ואן לאפורטה וצ'אבי, בעוד המועמד ויקטור פונט התייחס גם לתמיכה שקיבל המתחרה שלו מכוכב הקבוצה לאמין ימאל.

אחד הסיפורים הבולטים של היום היה זה של טר שטגן. השוער הגרמני, שמושאל כעת לג'ירונה עד 30 ביוני ופצוע, הגיע בצהריים למתקני המועדון כדי להצביע. טר שטגן, שהיה קפטן ברצלונה והיה השחקן הראשון שהגיע למקום מבין הכדורגלנים, גילה כי אינו יכול להצביע משום ששמו כלל לא הופיע בפנקס הבוחרים. השוער ואנשיו ניסו לפתור את הבעיה באמצעות בדיקת כל המסמכים הרלוונטיים, אך בסופו של דבר הדבר לא התאפשר, למרות שהוא חבר מועדון מאז שהצטרף לברצלונה בקיץ 2014.

לאפורטה מתרגש, צ'אבי תומך בפונט

מי שכן הצליח להצביע היה לאפורטה, שהתייחס בהתרגשות גדולה להשתתפות הרחבה של האוהדים. "הרבה רגש והרבה תודה. אני רואה כל כך הרבה אהבה, כל כך הרבה רצון להשתתף. כנשיא אני מאוד נרגש. ברצלונה היא הדבר הכי טוב שיש, היא החיים שלנו".

לאפורטה הוסיף כי האווירה בבחירות שונה מאוד מזו שהייתה בבחירות הקודמות בשנת 2021. "ב-2021, בגלל המגפה, הכל היה הרבה יותר מבוקר. היום אוהדי ברצלונה חווים את זה מכל הלב, במעשה אזרחי אמיתי. זו חגיגה של הרוח של ברצלונה. אנשים מגיעים להצביע, נזכרים בהורים ובסבים שלהם שכבר אינם, מדברים על ההווה ועל העתיד".

הנשיא התייחס גם למצב הקבוצה ולמשחק הליגה הקרוב. "יש היום משחק והדבר החשוב ביותר הוא לנצח את סביליה ולהישאר במקום הראשון עם יתרון של ארבע נקודות. הקבוצה הזו ראויה להכל. גם השחקנים משתתפים ביום המיוחד הזה והתחייבו להגיע להצביע".

בצד השני של המערכת הפוליטית במועדון, צ'אבי הגיע גם הוא להצביע והביע תמיכה במועמד ויקטור פונט. מאמן ושחקן העבר הגיע למקום יחד עם אשתו נוריה קוניירה והצביע בצהריים, כשהוא זוכה לאהבה מצד האוהדים שנכחו במקום.

צ'אבי הפך לאחת הדמויות המרכזיות במערכת הבחירות לאחר ראיון שהעניק ל"לה ונגוארדיה", שבו מתח ביקורת חריפה על לאפורטה ועל הדרך שבה נוהל המועדון. "חתמתי בברצלונה בזכותו, אבל בסופו של דבר הוא אכזב אותי. הוא פיטר אותי מתפקיד המאמן בלי לומר לי את האמת, בהשפעת מישהו שאני חושב שנמצא מעל הנשיא, אלחנדרו אצ'בריה".

לדבריו, אותו אדם היה גורם מרכזי בהחלטה. "כך ברצלונה מתנהלת, למעשה היא מנוהלת על ידי אלחנדרו אצ'בריה. היה לנו קשר קרוב וידידותי, ולכן הדרך שבה הכול נגמר היא אולי האכזבה הגדולה ביותר שלי". לאחר שהצביע, צ'אבי עצמו לא מסר הצהרות נוספות.

גם ויקטור פונט התייחס במהלך היום לסערה סביב התמיכה שלאפורטה קיבל מלאמין ימאל ברשתות החברתיות. "בסופו של דבר, כל אחד חופשי לעשות מה שהוא רוצה. אם לאמין ימאל עשה את זה, כנראה שהוא רצה להודות לנשיא לשעבר, וייתכן שזה ימשיך להיות כך גם עבורו החל ממחר".

