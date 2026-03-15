אם יצחקי לא ימשיך בבית"ר, משה אוחיון מועמד

אי ודאות לגבי עתידו של ברק יצחקי בבית"ר ירושלים. שיחת היום בבית וגן היא שאם המאמן לא ימשיך כמאמן הקבוצה בעונה הבאה, אחד המועמדים לרשת את התפקיד הוא משה אוחיון.

בבית"ר מאוד רוצים לראות את יצחקי ממשיך לעמוד על הקווים גם בעונה הבאה, אך נכון להיום הדברים עדיין לא סגורים בין הצדדים והנושא צפוי להתברר רק לקראת סיום העונה.

מצד אחד, יצחקי עצמו מעדיף להמתין לסיום העונה לפני שייכנס למשא ומתן עם הבעלים ברק אברמוב, כאשר מבחינתו הוא רוצה להגיע לשיחות אולי אפילו עם צלחת האליפות ביד. בנוסף, המאמן לא מסתיר את הרצון שלו בעתיד להתפתח מקצועית ואף לאמן מחוץ לישראל.

ברק יצחקי וברק אברמוב (אורן בן חקון)

תקרת השכר של אברמוב

מהצד השני עומד אברמוב, שמעוניין מאוד בהמשך דרכו של יצחקי, אך לא צפוי לחרוג מתקרת השכר שהציב למאמן הקבוצה, סכום של כ-60 אלף שקלים נטו בחודש. מבחינת הבעלים, כל תוספת מעבר לכך תגיע דרך מענקים עבור הישגים מקצועיים.

הפער הזה בין הרצון של המועדון להשאיר את יצחקי לבין מדיניות השכר של אברמוב הוא אחד הגורמים לכך שהנושא עדיין לא הוכרע.

אוחיון על הפרק, גם קוז'וק נבחן

במידה והצדדים לא יגיעו להסכמות בסיום העונה, בית"ר תידרש למנות מאמן חדש. אחד השמות שעלו בשיחות בבית וגן הוא כאמור משה אוחיון, שנמצא במערכת מאז הגעתו של המנהל המקצועי, אלמוג כהן.

אוחיון מכיר היטב את האג'נדה של כהן, את השיטה ואת סגנון המשחק שמתווה המנהל המקצועי ולכן האפשרות למנות אותו למאמן הקבוצה בהחלט נשקלת. שם נוסף שנמצא על הפרק הוא רן קוז'וק, זאת במידה ולא יחתום בהפועל באר שבע. ההיכרות בין קוז'וק לאלמוג כהן והראייה הדומה שלהם לגבי הכדורגל הופכת גם את האופציה הזו לרלוונטית.

רן קוז'וק ואלמוג כהן (חגי מיכאלי ורדאד ג'בארה)

ממתינים להחלטת פיקוד העורף

בנושאים האקטואליים יותר, בבית"ר ממתינים להחלטת פיקוד העורף בנוגע לאפשרות לחזור לשחק כדורגל כבר בסוף השבוע הקרוב. במידה והדבר לא יאושר, הבלם לוקה גדראני צפוי לעזוב מיידית לגאורגיה, זאת מאחר והוא אמור לקבל זימון לנבחרת הלאומית.

בנוגע לשאר הזרים של הקבוצה, במועדון הבהירו כי אם אחד מהם יבקש לעזוב זמנית בשל החשש מההתרעות והאזעקות בירושלים, יימצא עבורו פתרון מתאים.