ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

אם יצחקי לא ימשיך בבית"ר, משה אוחיון מועמד

חשיפת "שיחת היום": בקבוצה רוצים את המאמן גם בעונה הבאה, אך הפערים מול הבעלים אברמוב עדיין קיימים. במועדון כבר בוחנים חלופות, בהן עוזר המאמן

משה אוחיון וברק יצחקי (אורן בן חקון)
משה אוחיון וברק יצחקי (אורן בן חקון)

אי ודאות לגבי עתידו של ברק יצחקי בבית"ר ירושלים. שיחת היום בבית וגן היא שאם המאמן לא ימשיך כמאמן הקבוצה בעונה הבאה, אחד המועמדים לרשת את התפקיד הוא משה אוחיון.

בבית"ר מאוד רוצים לראות את יצחקי ממשיך לעמוד על הקווים גם בעונה הבאה, אך נכון להיום הדברים עדיין לא סגורים בין הצדדים והנושא צפוי להתברר רק לקראת סיום העונה.

מצד אחד, יצחקי עצמו מעדיף להמתין לסיום העונה לפני שייכנס למשא ומתן עם הבעלים ברק אברמוב, כאשר מבחינתו הוא רוצה להגיע לשיחות אולי אפילו עם צלחת האליפות ביד. בנוסף, המאמן לא מסתיר את הרצון שלו בעתיד להתפתח מקצועית ואף לאמן מחוץ לישראל.

ברק יצחקי וברק אברמוב (אורן בן חקון)ברק יצחקי וברק אברמוב (אורן בן חקון)

תקרת השכר של אברמוב

מהצד השני עומד אברמוב, שמעוניין מאוד בהמשך דרכו של יצחקי, אך לא צפוי לחרוג מתקרת השכר שהציב למאמן הקבוצה, סכום של כ-60 אלף שקלים נטו בחודש.  מבחינת הבעלים, כל תוספת מעבר לכך תגיע דרך מענקים עבור הישגים מקצועיים.

הפער הזה בין הרצון של המועדון להשאיר את יצחקי לבין מדיניות השכר של אברמוב הוא אחד הגורמים לכך שהנושא עדיין לא הוכרע.

אוחיון על הפרק, גם קוז'וק נבחן

במידה והצדדים לא יגיעו להסכמות בסיום העונה, בית"ר תידרש למנות מאמן חדש. אחד השמות שעלו בשיחות בבית וגן הוא כאמור משה אוחיון, שנמצא במערכת מאז הגעתו של המנהל המקצועי, אלמוג כהן.

אוחיון מכיר היטב את האג'נדה של כהן, את השיטה ואת סגנון המשחק שמתווה המנהל המקצועי ולכן האפשרות למנות אותו למאמן הקבוצה בהחלט נשקלת. שם נוסף שנמצא על הפרק הוא רן קוז'וק, זאת במידה ולא יחתום בהפועל באר שבע. ההיכרות בין קוז'וק לאלמוג כהן והראייה הדומה שלהם לגבי הכדורגל הופכת גם את האופציה הזו לרלוונטית.

רן קוזרן קוז'וק ואלמוג כהן (חגי מיכאלי ורדאד ג'בארה)

ממתינים להחלטת פיקוד העורף

בנושאים האקטואליים יותר, בבית"ר ממתינים להחלטת פיקוד העורף בנוגע לאפשרות לחזור לשחק כדורגל כבר בסוף השבוע הקרוב. במידה והדבר לא יאושר, הבלם לוקה גדראני צפוי לעזוב מיידית לגאורגיה, זאת מאחר והוא אמור לקבל זימון לנבחרת הלאומית.

בנוגע לשאר הזרים של הקבוצה, במועדון הבהירו כי אם אחד מהם יבקש לעזוב זמנית בשל החשש מההתרעות והאזעקות בירושלים, יימצא עבורו פתרון מתאים.

