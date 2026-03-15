"אין לי בעיה עם הפחתת 6 נק', רוצה עונש ראוי"

המלחמה מול איראן וחיזבאללה בעיצומה והספורט הישראלי עדיין מושבת. מי שנמצאות במצב הבעייתי מכולן הן הקבוצות הצפוניות, שהערים שלהן סופגות ירי רקטי גם מאיראן וגם מלבנון. בעלי עירוני טבריה, אריה קלמנזון, דיבר על כך בתוכנית ”שיחת היום” של ONE.

איך מתאמנים במצב הזה?

“יש לנו ממ”ד בחדרי הלבשה, מנסים להתאמן למרות המצב”.

מה דעתך לגבי המשך העונה?

”כולם רוצים הכרעה על כר הדשא, אין מה לחזור לפני פגרת הנבחרות”.

מה עם העניין המשפטי?

”אנחנו הולכים להגיש בימים הקרובים כתב הגנה, שלא היה יתרון ספורטיבי”.

יכול להיות שיחמירו את התביעה, מה עם עסקת טיעון?

”הציעו לנו אבל סירבנו, קשה לי להאמין שהכתב אישום יתוקן”.

שחקני עירוני טבריה (עמרי שטיין)

מי יותר נפגע מהמצב?

”כולם נפגעו, הקבוצות שהזרים התאמנו בארץ נפגעו פחות. יש כאלה שכבר חוו את זה, מקווה שנפגענו הכי מעט”.

כתב הטיעון לא פוגע בשחקנים? איך מתנהלים?

”כבר דיברו על זה כל כך הרבה, זה כבר לא פצצה כמו לפני 4 חודשים, אנחנו מאמינים שלא היה יתרון ספורטיבי”.

אתה רואה את כתב האישום, הכל המצאות?

”אמרנו שאולי עשינו טעויות טכניות, נתנו תקציב כמו שרשמנו. אני לא אומר שלא נעשו עבירות, אבל לא כמו שההתאחדות אמרה, הם ירדו מ-30 ל-10, 10 נקודות לא משקף את מה שעשינו”.

שחקני עירוני טבריה (שחר גרוס)

תנסו להעביר לשנה הבאה?

”תלוי במצב, אין לי בעיה עם 6 נקודות, העיקר שיהיה עונש ראוי”.

מה לגבי האצטדיון החדש?

”בספטמבר המגרש יהיה מוכן, נעשה את הכל שנישאר בליגת העל ועל הדשא”.

למה עורך הדין בר התפטר?

”הוא היה אמור להיות לעסקת טיעון, ברגע שלא רצינו עסקת טיעון לא היה צריך אותו. במחזור העשירי היינו מוכנים לעשות עסקת טיעון שאנחנו לא מוכנים היום”.