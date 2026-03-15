"צריכים להנמיך את רעשי הרקע ולהפיק לקחים"

מאמנת נבחרת הנשים בכדורסל, שירה העליון, ל"שיחת היום": "רוצות לסיים את החלון מושלמות ולעלות בסטייל. ניקח את זה צעד צעד, קודם ננצח את האיריות"

נבחרת הנשים (FIBA)
נבחרת הנשים (FIBA)

נבחרת הנשים הבטיחה אתמול (שבת) את ראשות הבית במוקדמות היורובאסקט. השחקניות בכחול לבן הביסו 52:76 את לוקסמבורג ושמרו על מאזן מושלם של 0:5. למחרת המשחק המאמנת שירה העליון סיכמה אותו בתוכנית "שיחת היום" ב-ONE.

חששת מאוד מהמשחקים, אתמול הנבחרת משחק מצוין, עשית לנו הפוך על הפוך?
”אתם מכירים מאמן שלא מתלונן? (צוחקת), תמיד אפשר להיות יותר מוכן. הקרדיט לשחקניות, היה לנו רק אימון אחד ולא היה אידאלי. הן מאוד ממושמעות והן מכירות את הסיסטם, כל הכבוד להם על ביצוע כמעט מושלם”.

בנית סגל איכותי וחברותית שבנוי טוב, אין אגו נכון?
”זה לא מובן מאליו, השיחה הראשונה עם הבנות היא שהכי חשוב הביחד וכימיה גם מחוץ למגרש. היו אתמול שחקניות שפחות שיחקו ואתה רואה את המובילות שמחות בשבילן. כל שחקנית מגיעה כמובילה ולהפוך אותן להיות חלק מנבחרת זה לא מובן מאליו. אני שמחה שהבאנו תוצאות טובות”.

שירה העליון (צילום: לירון מולדובן באדיבות המנהלת)שירה העליון (צילום: לירון מולדובן באדיבות המנהלת)

“להנמיך את רעשי הרקע”

היה חילוף עם דניאל רבר שלא החלפת למרות העבירות, למה?
”יש לה את הניסיון והיכולת לשמור על עצמה וסמכתי עליה. היא החזירה את הפרקט ועשתה עבודה טובה”.

מה השלב הבא מבחינתך?
”קודם כל אחרי איך שהרמתם לא בא לי לסיים את השיחה (צוחקת), המשחק הקודם היה לא נעים עם וייבים לא טובים. נבחרת מאוד אגרסיבית, נצטרך להנמיך את רעשי הרקע ולהפיק את הלקחים. בא לנו לסיים את החלון מושלמות ולעלות בסטייל. הלוואי וזה יקרה”.

מה השלב הבא בעצם באליפות?
”יש שני סיבובים נוספים, בנובמבר ומרץ. כל הקלפים מתערבבים ושתי נבחרות יעלו מכל בית. הרה ממשיכה לעלות”.

הקלפים מתערבבים. שירה העליון (FIBA)

מה הסיכוי לעלות לאליפות העולם?
”זה רחוק מדי כרגע, אמרתי גם לשחקניות בואו ניקח את זה צעד צעד, קודם לנצח את האיריות”.

איך להיות רחוקה מהבית?
”בהתחלה היה ממש קשה, בסוף עם כל הכבוד לספורט מדובר בבני אדם. קשה לי שהילדים שם ואני פה. אמרתי לעצמי שאני חייבת להתנתק כדי לעשות את מה שחלמתי והרבה בזכות בת הזוג שלי והמשפחה החזקה”.

