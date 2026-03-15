בארסה פייבוריטית ברורה ב-Winner מול סביליה

הכדורגל הישראלי אומנם עדיין לא חזר לפעילות, אך בעולם הליגות בשיאן וכמו בכל יום ראשון, כמיטב המסורת, היום ישוחקו מספר משחקים גדולים ואתם יכולים לעשות מכל זה כסף.

בליגה הספרדית, ברצלונה זוכה ליחס של פי 1.2 לניצחון ביתי על חשבונה של סביליה, שזוכה ליחס של פי 8.8 לניצחון מפתיע בקאמפ נואו. חלוקת נקודות זוכה ליחס של פי 6.

בליגה האנגלית, מנצ’סטר יונייטד זוכה ליחס של פי 1.6 לניצחון על אסטון וילה באולד טראפורד. ניצחון של האורחת מנגד יהיה שווה למנחשים יחס של פי 4.4, בעוד תיקו יהיה שווה להם יחס של פי 3.9.

עוד בפרמייר ליג, ליברפול זוכה ליחס של פי 1.25 לניצחון באנפילד על טוטנהאם, שניצחון שלה לעומת זאת יעניק למנחשים יחס של פי 7.4, בעוד תיקו יהיה שווה להם יחס של פי 5.6.

בליגה האיטלקית, ניצחון חוץ של מילאן על לאציו באולימפיקו זוכה ליחס של פי 1.7. ניצחון ביתי של הקבוצה מרומא לעומת זאת יהיה שווה למנחשים יחס של פי 4.3, בעוד חלוקת נקודות זוכה ליחס של פי 3.45.