דעת המומחה: תוך כמה זמן יחזור דן ביטון?

בימים האחרונים נפוצו שמועות רבות בנוגע למצבו של דן ביטון, עד שהפועל ב”ש הודיעה בצהריים שהקשר סובל מדלקת ויראלית באזור הלב. כמובן שהוא יושבת בתקופה הקרובה בזמן שהוא עובר בדיקות. בינתיים, פרופסור יהודה אדלר התייחס למצבו של ביטון בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

דלקת באיזור הלב לספורטאי, כמה זה משפיע?

”אנחנו חוקרים את הנושא כבר 35 שנה, אין הרבה נתונים על ביטון, הלב בנוי מ-3 שכבות, קרום, שריר וליבת הלב. יש מפרט ענקי וסיבוכים למחלה. זה תלוי בעוצמת המחלה. זה גם יכול לסכן חיים במידה מסוימת, אבל בדרך כלל זו מחלה קלה. מאחל קודם כל בריאות”.

פרופסור יהודה אדלר (פרטי)

אם זה ברף הנמוך מה יכול לקרות?

”אם זה רף נמוך אז אפשר לחזור באופן מהיר יחסית, במקרים מסובכים זה עד חצי שנה. הכי חשוב זה לדעת מהי החומרה ובהיקף המחלה”.