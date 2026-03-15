פודיום לאיימרו עלמיה, טיורי תשיעית בסיאול

שלושה רצים ישראלים התחרו הלילה ובשעות הבוקר המוקדמות במזרח הרחוק, כאשר איימרו עלמיה, מאור טיורי ולונה צ'מטאי סלפטר השתתפו במרתונים וחצי מרתון בטיוואן, דרום קוריאה וסין. במקביל, גם בארצות הברית נרשם ייצוג ישראלי בגמר אליפות המכללות באולמות.

פודיום לעלמיה בטייפי

בטיוואן, איימרו עלמיה מהפועל אתלטי אורן כפר סבא סיים במקום ה-2 במרתון טייפי עם תוצאה של 2:12:57. הריצה התנהלה בצורה טקטית והמסלול אינו נחשב למהיר במיוחד, אך בסיום המרוץ רשם הרץ המנוסה פודיום נוסף. עלמיה נאבק עם המנצח לאורך רוב הריצה עד הישורת האחרונה וסיים במקום השני. במרתון סיאול היוקרתי, מאור טיורי מא.ס רמת השרון סיימה במקום ה-9 עם זמן של 2:29:30.

בחצי מרתון בסין, לונה צ'מטאי סלפטר ממכבי תל אביב סיימה במקום ה-12 עם תוצאה של 1:10:48. המרוץ היה חלק מההכנות שלה למרתון האביב, אותו היא צפויה לרוץ ככל הנראה בחודש מאי. נציין שמארו טפרי עצר במרתון ברצלונה אחרי 30 ק"מ.

במקביל בארצות הברית, בגמר אליפות המכללות באולמות שהתקיימה בפאייטוויל, ארקנסו, אליה מעפילים מספר מצומצם של האתלטים הבכירים מכל המכללות ב-NCAA, השתתפה רומי תמיר ממכבי תל אביב בקפיצה משולשת. תמיר לא הצליחה להתקרב לשיאה האישי והסתפקה בתוצאה של 12.57 מטרים שסידרה לה את המקום ה-15, אך למרות זאת מדובר בהישג מכובד, במיוחד מאחר שזהו הסמסטר הראשון שלה בארצות הברית, דבר שמעיד על פוטנציאל להמשך.