יום רביעי, 18.03.2026 שעה 06:10
ספורט אחר  >> אתלטיקה/התעמלות

פודיום לאיימרו עלמיה, טיורי תשיעית בסיאול

במרתון טיוואן, עלמיה סיים שני בזמן של 2:12:57 שעות. טיורי עצרה את השעון על 2:29:30 בסיאול, לונה צ'מטאי סלפטר סיימה 12 בחצי המרתון בסין

|
איימרו עלמיה (איגוד האתלטיקה בישראל)
איימרו עלמיה (איגוד האתלטיקה בישראל)

שלושה רצים ישראלים התחרו הלילה ובשעות הבוקר המוקדמות במזרח הרחוק, כאשר איימרו עלמיה, מאור טיורי ולונה צ'מטאי סלפטר השתתפו במרתונים וחצי מרתון בטיוואן, דרום קוריאה וסין. במקביל, גם בארצות הברית נרשם ייצוג ישראלי בגמר אליפות המכללות באולמות.

פודיום לעלמיה בטייפי

בטיוואן, איימרו עלמיה מהפועל אתלטי אורן כפר סבא סיים במקום ה-2 במרתון טייפי עם תוצאה של 2:12:57. הריצה התנהלה בצורה טקטית והמסלול אינו נחשב למהיר במיוחד, אך בסיום המרוץ רשם הרץ המנוסה פודיום נוסף. עלמיה נאבק עם המנצח לאורך רוב הריצה עד הישורת האחרונה וסיים במקום השני. במרתון סיאול היוקרתי, מאור טיורי מא.ס רמת השרון סיימה במקום ה-9 עם זמן של 2:29:30.

בחצי מרתון בסין, לונה צ'מטאי סלפטר ממכבי תל אביב סיימה במקום ה-12 עם תוצאה של 1:10:48. המרוץ היה חלק מההכנות שלה למרתון האביב, אותו היא צפויה לרוץ ככל הנראה בחודש מאי. נציין שמארו טפרי עצר במרתון ברצלונה אחרי 30 ק"מ.

במקביל בארצות הברית, בגמר אליפות המכללות באולמות שהתקיימה בפאייטוויל, ארקנסו, אליה מעפילים מספר מצומצם של האתלטים הבכירים מכל המכללות ב-NCAA, השתתפה רומי תמיר ממכבי תל אביב בקפיצה משולשת. תמיר לא הצליחה להתקרב לשיאה האישי והסתפקה בתוצאה של 12.57 מטרים שסידרה לה את המקום ה-15, אך למרות זאת מדובר בהישג מכובד, במיוחד מאחר שזהו הסמסטר הראשון שלה בארצות הברית, דבר שמעיד על פוטנציאל להמשך.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */